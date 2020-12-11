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الجمعة 11 كانون الأول 2020 ساعة 13:20

أردوغان يرد على العقوبات الأمريكية بشأن "أس-400"

أردوغان يرد على العقوبات الأمريكية بشأن "أس-400"
ذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية اليوم الجمعة أن الرئيس رجب طيب أردوغان قال إن العقوبات الأمريكية بشأن شراء تركيا لأنظمة دفاع روسية، لا يتعارض مع الشراكة في حلف الناتو.

وقال أردوغان إن "استخدام الولايات المتحدة قانون "كاتسا" ضد تركيا هو إساءة لشريك هام في الناتو".

وأضاف أنه "سنرى التوجهات الجديدة في الولايات المتحدة بشكل أفضل عقب تسليم السلطة وسنتريث قبل تقييم الأمور".

وفي وقت سابق من اليوم وقع دونالد ترامب على حزمة عقوبات ضد تركيا، على خلفية صفقة منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "إس 400" التي اشترتها تركيا.
رقم : 903036
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