الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 11 كانون الأول 2020 ساعة 13:23

الغنوشي يصف الدعوات لحل البرلمان بالفوضوية

الغنوشي يصف الدعوات لحل البرلمان بالفوضوية
وصف رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، الدعوات لحل البرلمان بالفوضوية.

ويأتي هذا الموقف فيما يطالب بعض السياسيين الرئيس التونسي قيس سعيد باتخاذ إجراءات دستورية تشمل حل المؤسسة التشريعية بحجة إنقاذ البلاد من خطر داهم.

ففي مؤتمر صحفي عقده، أمس، عقب مصادقة مجلس نواب الشعب على موازنة العام 2021، قال الغنوشي إن البديل عن البرلمان هو الحكم الفردي، مؤكدا أن ذلك أمر غير مقبول، على حد تعبيره.

وأشار الغنوشي إلى أن التونسيين كافحوا لعقود طويلة من أجل أن يكون لهم برلمان منتخب يمثلهم.

وأشار إلى تميز التجربة الديمقراطية التونسية بين الدول العربية كافة، ودعا التونسيين إلى المحافظة على ما سماه "بالاستثناء" التونسي في العالم العربي.

وحذر رئيس البرلمان التونسيين من الانسياق وراء ما وصفها بالدعوات إلى الهدم، قائلا إن التجربة البرلمانية هي جزء من عملية التحول الديمقراطي الجارية في البلاد.

وفيما يتعلق بالتوترات التي شهدها مجلس نواب الشعب، والتي بلغت حد الاشتباك بين بعض النواب، أوضح الغنوشي أنه أدان الاعتداء على أحد نواب الكتلة الديمقراطية، التي تضم أساسا نواب حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب، واصفا تحمليه مسؤولية ما جرى بغير العادل.

وكان الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي، محمد عبو، دعا الرئيس قيس سعيد إلى اتخاذ إجراءات "في إطار الدستور" تشمل نشر الجيش، ووضع بعض السياسيين قيد الإقامة الجبرية، منتقدا مرة أخرى الأحزاب الداعمة للحكومة (حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة)، ومرددا اتهامات سابقة لبعضها بالفساد.

وبعدما لوح مرارا باللجوء إلى خيارات يتيحها له الدستور، قال سعيد، أمس، لدى تدشينه مستشفى في مدينة صفاقس إنه لن يترك تونس تتقاذفها الحسابات السياسية، ولن يتأخر في اتخاذ القرارات المناسبة.
رقم : 903037
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما الذي يبحث عنه قائد الجيش الهندي في السعودية والإمارات؟
ما الذي يبحث عنه قائد الجيش الهندي في السعودية والإمارات؟
عندما تسقط أقنعة تحالف العدوان وتنكشف مؤامراته
عندما تسقط أقنعة تحالف العدوان وتنكشف مؤامراته
11 كانون الأول 2020
الانتهاكات الأمريكية للسيادة العراقية..الآفاق والتحديات
الانتهاكات الأمريكية للسيادة العراقية..الآفاق والتحديات
11 كانون الأول 2020
هل تبعد المصالحة الخليجية قطر من محور الإخوان؟
هل تبعد المصالحة الخليجية قطر من محور الإخوان؟
11 كانون الأول 2020
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
10 كانون الأول 2020
رسائل نارية في ريف الرقة.. عين عيسى تعود لواجهة الاحداث
رسائل نارية في ريف الرقة.. عين عيسى تعود لواجهة الاحداث
10 كانون الأول 2020
اغلبية ‘‘الإسرائيليين‘‘ لا يثقون بزعماء أكبر حزبين!
اغلبية ‘‘الإسرائيليين‘‘ لا يثقون بزعماء أكبر حزبين!
10 كانون الأول 2020
قوات "آل سعود" تهدم مسجداً في العوامية
قوات "آل سعود" تهدم مسجداً في العوامية
10 كانون الأول 2020
الرئيس الأسد يتكلم عن دور المؤسسة الدينية
الرئيس الأسد يتكلم عن دور المؤسسة الدينية
10 كانون الأول 2020
نفوذ الكيان الصهيوني في الدول الأفريقية حقيقة مؤلمة
نفوذ الكيان الصهيوني في الدول الأفريقية حقيقة مؤلمة
10 كانون الأول 2020
منطق امریکا المقلوب.. ارهابیونا «ابطال» وابطالهم «ارهابیون»
منطق امریکا المقلوب.. ارهابیونا «ابطال» وابطالهم «ارهابیون»
9 كانون الأول 2020
الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة". ما أُخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة
الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة". ما أُخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة
9 كانون الأول 2020
ابن سلمان يطأطئ رأسه خنوعاً.. نهاية الظلم السعودي يكتبها أبطال اليمن
ابن سلمان يطأطئ رأسه خنوعاً.. نهاية الظلم السعودي يكتبها أبطال اليمن
9 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
نفوذ الكيان الصهيوني في الدول الأفريقية حقيقة مؤلمة
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر