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الجمعة 11 كانون الأول 2020 ساعة 13:29

ظريف يرد على أردوغان: لا أحد يستطيع الحديث عن أذربيجان العزيزة

ظريف يرد على أردوغان: لا أحد يستطيع الحديث عن أذربيجان العزيزة
ردًا على تصريحات الرئيس التركي حول انفصال مناطق شمال نهر أرس عن إيران أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، انه لا أحد يستطيع الحديث عن آذربيجان العزيزة.

فقد علق وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة على بعض التصريحات التي اطلقت خلال العرض العسكري في باكو أمس الخميس.

وكتب ظريف على صفحته على تويتر: انهم لم يُخبروا أردوغان أن الأبيات التي قرأها في باكو كانت عن الفصل القسري بين مناطق شمال (نهر) أرس وموطنها الأصلي إيران!".

واضاف: "ألم يفهم أنه تحدث ضد استقلال جمهورية أذربيجان؟" لا أحد يستطيع الحديث عن (محافظة) اذربيجان العزيزة (في ايران)".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد زار باكو أمس الخميس لحضور عرض عسكري للقوات الأذربيجانية بمناسبة انتهاء احتلال أرمينيا لمنطقة قره باغ. وكان اردوغان الذي حضر العرض العسكري للقوات الأذربيجانية، قرأ ابياتا من قصيدة انفصالية عن نهر أراس على الحدود بين إيران وجمهورية أذربيجان.
رقم : 903040
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