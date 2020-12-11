الامم المتحدة تتبنى 6 قرارات لصالح فلسطين بأغلبية ساحقة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة 6 قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية.



وحصل القرار الخاص بتقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين، على تأييد 169 دولة، مقابل اعتراض "إسرائيل "و الولايات المتحدة وامتناع 7 دول (الكاميرون، وكندا، وكيريباتي، ومدغشقر، وجزر المارشال، وناورو، وبالاو).



فيما حصل القرار الثاني المعني بعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» على أغلبية 162 دولة، واعتراض كندا، وكيان الإحتلال، وجزر المارشال، والولايات المتحدة، وامتناع 9 دول (أستراليا، والكاميرون، وغواتيمالا، وكيريباتي، ومدغشقر، ومالاوي، وجزر المارشال، وناورو، وجزر سليمان) .



وحصل القرار الثالث الخاص بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها على تأييد 160 دولة واعتراض كندا، والكيان الصهيوني، وجزر المارشال، وناورو، والولايات المتحدة وامتناع 12 عن التصويت، فيما حصل القرار الرابع الخاص بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، على تأييد 150 دولة واعتراض كندا، وهنغاريا، و"إسرائيل"، وليبيريا، وجزر المارشال، وناورو، والولايات المتحدة وامتناع 17 دولة عن التصويت.



وحصل القرار الخامس الخاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على أغلبية 147 دولة واعتراض أستراليا، وكندا، وغواتيمالا، وهنغاريا، وکیان الاحتلال الاسرائيلي، وليبيريا، وجزر المارشال، وناورو، وغينيا الجديدة بابوا، والولايات المتحدة، وامتناع 16 دولة عن التصويت.



فيما حصل القرار السادس الخاص بأعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، على تأييد 76 دولة.