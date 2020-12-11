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الجمعة 11 كانون الأول 2020 ساعة 13:52

الشيخ نعيم قاسم: العدو يستخدم كل الموبقات لسلب حقوقنا

الشيخ نعيم قاسم: العدو يستخدم كل الموبقات لسلب حقوقنا
أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن العدو يستخدم كل الموبقات ليسلبنا حقوقنا ويدمر حياتنا بالحروب والاحتلال والاجرام والعقوبات، فلا يترك طريقة من طرق الاجرام إلا ويستخدمها.


و قال الشيخ قاسم أمامنا خيار من اثنين إما الاستسلام وهو خسارة محضة، وإما المقاومة وهي ربح وأمل، وقد اخترنا المقاومة مهما بلغت التضحيات.

كلام الشيخ قاسم جاء اليوم الجمعة خلال لقاء إلكتروني أقامه القسم الثقافي للحزب في منطقة الجنوب الثانية، في ذكرى ولادة السيدة زينب.

واعتبر أن لبنان لن تقوم له قائمة من دون تأليف حكومة تفتح الباب للمعالجة، واذا اتفق المعنيون في لبنان سيستجيب الغرب وأميركا غصبا عنهم، ومن يحتج في الخارج ويسوف ويضيع الوقت ويراكم الخسائر لن يجني شيئا. المواطنون وصلوا إلى حد الاختناق والرهان الوحيد النافع هو التفاهم وتدوير الزوايا.

وأشار إلى أن عقوبات أميركا لا تنتج حلا بل تعقد مشاكل لبنان وتهديدات إسرائيل لا تخيفنا ولا تطلق يد إسرائيل بسبب الجهوزية العالية والقوية للمقاومة.

وشدد على أن حزب الله مع قيام الدولة وانتظام مؤسساتها، وهو دعامة من دعامات استقرار لبنان وحمايته واستقلاله وبنائه ونهضته، وسيكون دائما شريكا فعالا للباحثين عن الحلول وإعمار بيروت ولبنان ومعالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية.
رقم : 903047
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