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الجمعة 11 كانون الأول 2020 ساعة 15:13

الحريري: التعدي على الدستور والادعاء على رئاسة الحكومة مرفوض

الحريري: التعدي على الدستور والادعاء على رئاسة الحكومة مرفوض
أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف ​سعد الحريري​ انه من حق ​الشعب اللبناني​ ان يعرف الحقيقة ومن أدخل ​باخرة​ النيترات إلى ​مرفأ بيروت​ وغطى عليها، لكن التعدي على ​الدستور​ والادعاء على ​رئاسة الحكومة​ مرفوض وأتيت اليوم للتضامن مع دياب والوقوف معه.

جاء موقف الحريري اليوم الجمعة ​ في تصريح من ​السراي الحكومي​ اثر لقائه رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب.

يذكر ان القاضي فادي صوّان طلب الاستماع إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المال السابق علي حسن خليل ووزيرَي الأشغال السابقين يوسف فنيانوس وغازي زعيتر كمدعىً عليهم، إضافة إلى المدير العام لأمن الدولة، اللواء طوني صليبا، الذي استجوبه على مدى 3 ساعات كمدعى عليه أيضاً في قضية انفجار المرفأ.

و تضامنا مع دياب من المنتظر أن يعقد مجلس الوزراء اللبناني عصر اليوم عبر زوم.
رقم : 903054
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