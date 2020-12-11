الصحة الايرانية: تسجيل 232 حالة وفاة و9594 اصابة جديدة بكورونا

اعلنت وزارة الصحة الايرانية تسجيل 232 حالة وفاة و9594 اصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اليوم الجمعة، ان 5760 مصابا جديدا بوباء كورونا تم إرقادهم في المستشفيات خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.



واضافت: بلغ العدد الإجمالي للمصابين بوباء كورونا 1092617 شخصاً منذ تفشي الوباء في البلاد بينما بلغت اعداد المتعافين 767 الف و 853 مريضا.



وأعربت عن اسفها بوفاة 232 شخصا بسبب اصابتهم بكورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، فيما بلغ عدد حالات الوفاة منذ تفشي الوباء في ايران 51728.

