الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 11 كانون الأول 2020 ساعة 16:16

فلسطين المحتلة.. 21 وفاة و1743 إصابة جديدة بكورونا

فلسطين المحتلة.. 21 وفاة و1743 إصابة جديدة بكورونا
قالت وزارة الصحة للسلطة الفلسطينية ،اليوم الجمعة، إنها سجّلت 21 حالة وفاة، و1743 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزيرة الصحة للسلطة الفلسطينية مي الكيلة ،في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس، أنه "تم تسجيل 15 حالة وفاة في الضفة الغربية كالتالي: بيت لحم (5)، سلفيت (1)، ضواحي القدس (2)، نابلس (3)، رام الله والبيرة (2)، جنين (2)، و(6) حالات في قطاع غزة".

ولفتت إلى وجود 81 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة "سُجّلت على النحو التالي: الخليل (182)، جنين (203)، نابلس (208)، طولكرم (115)، رام الله والبيرة (152)، سلفيت (38)، قلقيلية (35)، طوباس (38)، بيت لحم (104)، ضواحي القدس (32)، أريحا والأغوار (19)، قطاع غزة (617)".

وأضافت أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب (الترتيب) التالي: الخليل (226)، جنين (226)، نابلس (203)، طولكرم (117)، قلقيلية (57)، بيت لحم (347)، سلفيت (27)، طوباس (53)، رام الله والبيرة (434)، أريحا والأغوار (31)، قطاع غزة (730)".

وذكرت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا، بلغت 77.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 21.3%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.
رقم : 903060
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما الذي يبحث عنه قائد الجيش الهندي في السعودية والإمارات؟
ما الذي يبحث عنه قائد الجيش الهندي في السعودية والإمارات؟
عندما تسقط أقنعة تحالف العدوان وتنكشف مؤامراته
عندما تسقط أقنعة تحالف العدوان وتنكشف مؤامراته
11 كانون الأول 2020
الانتهاكات الأمريكية للسيادة العراقية..الآفاق والتحديات
الانتهاكات الأمريكية للسيادة العراقية..الآفاق والتحديات
11 كانون الأول 2020
هل تبعد المصالحة الخليجية قطر من محور الإخوان؟
هل تبعد المصالحة الخليجية قطر من محور الإخوان؟
11 كانون الأول 2020
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
10 كانون الأول 2020
رسائل نارية في ريف الرقة.. عين عيسى تعود لواجهة الاحداث
رسائل نارية في ريف الرقة.. عين عيسى تعود لواجهة الاحداث
10 كانون الأول 2020
اغلبية ‘‘الإسرائيليين‘‘ لا يثقون بزعماء أكبر حزبين!
اغلبية ‘‘الإسرائيليين‘‘ لا يثقون بزعماء أكبر حزبين!
10 كانون الأول 2020
قوات "آل سعود" تهدم مسجداً في العوامية
قوات "آل سعود" تهدم مسجداً في العوامية
10 كانون الأول 2020
الرئيس الأسد يتكلم عن دور المؤسسة الدينية
الرئيس الأسد يتكلم عن دور المؤسسة الدينية
10 كانون الأول 2020
نفوذ الكيان الصهيوني في الدول الأفريقية حقيقة مؤلمة
نفوذ الكيان الصهيوني في الدول الأفريقية حقيقة مؤلمة
10 كانون الأول 2020
منطق امریکا المقلوب.. ارهابیونا «ابطال» وابطالهم «ارهابیون»
منطق امریکا المقلوب.. ارهابیونا «ابطال» وابطالهم «ارهابیون»
9 كانون الأول 2020
الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة". ما أُخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة
الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة". ما أُخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة
9 كانون الأول 2020
ابن سلمان يطأطئ رأسه خنوعاً.. نهاية الظلم السعودي يكتبها أبطال اليمن
ابن سلمان يطأطئ رأسه خنوعاً.. نهاية الظلم السعودي يكتبها أبطال اليمن
9 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
نفوذ الكيان الصهيوني في الدول الأفريقية حقيقة مؤلمة
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر