الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 11 كانون الأول 2020 ساعة 18:27

العمل الإسلامي تستنكر عودة العلاقات بين العدو والمغرب

العمل الإسلامي تستنكر عودة العلاقات بين العدو والمغرب
اصدرت جبهة العمل الإسلامي في لبنان بيانا استنكرت فيه عودة العلاقات بين العدو والمغرب في وقت فلسطين احوج الى اي تضامن عربي بوجه الاحتلال

شجبت "جبهة العمل الإسلامي" في لبنان بشدة "عودة الاتصالات والعلاقات الدبلوماسية بين دولة المغرب والكيان الصهيوني الغاصب المحتل لأرض الإسراء والمعراج والتي تدخل في خانة سياسة التطبيع الخياني، ومؤامرة صفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأميركي ترامب، وبشر بها العالم أجمع وذلك لتصفية القضية الفلسطينية وإلغائها من الوجود، ولزيادة الضغط السياسي والمعنوي والاقتصادي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعم الأساسي اليوم للقضية وللشعب الفلسطيني المظلوم".

وقالت في بيان: "ان الذين استحوا ماتوا، إذ إن ملك المغرب محمد السادس هو رئيس لجنة القدس الشريف والتصدي للمؤامرات الصهيونية الهادفة لتهويدها وطمس هويتها العربية، لذا فالتناقض فاضح وواضح وخطير، فكيف ستتم حماية القدس واسترجاع الأماكن المقدسة والتطبيع جار على قدم وساق مع العدو الصهيوني؟".

وختمت الجبهة بأن "المرحلة اليوم باتت واضحة المعالم، وأن محور المقاومة يعرف كيف يتعامل مع مجريات الأحداث المتسارعة، ولن تثنيه لا سياسة التطبيع ولا العمليات الأمنية والاغتيالات، عن المضي قدما حتى دحر العدو وتحرير المقدسات وكافة الأراضي المحتلة".
رقم : 903087
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما الذي يبحث عنه قائد الجيش الهندي في السعودية والإمارات؟
ما الذي يبحث عنه قائد الجيش الهندي في السعودية والإمارات؟
عندما تسقط أقنعة تحالف العدوان وتنكشف مؤامراته
عندما تسقط أقنعة تحالف العدوان وتنكشف مؤامراته
11 كانون الأول 2020
الانتهاكات الأمريكية للسيادة العراقية..الآفاق والتحديات
الانتهاكات الأمريكية للسيادة العراقية..الآفاق والتحديات
11 كانون الأول 2020
هل تبعد المصالحة الخليجية قطر من محور الإخوان؟
هل تبعد المصالحة الخليجية قطر من محور الإخوان؟
11 كانون الأول 2020
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
10 كانون الأول 2020
رسائل نارية في ريف الرقة.. عين عيسى تعود لواجهة الاحداث
رسائل نارية في ريف الرقة.. عين عيسى تعود لواجهة الاحداث
10 كانون الأول 2020
اغلبية ‘‘الإسرائيليين‘‘ لا يثقون بزعماء أكبر حزبين!
اغلبية ‘‘الإسرائيليين‘‘ لا يثقون بزعماء أكبر حزبين!
10 كانون الأول 2020
قوات "آل سعود" تهدم مسجداً في العوامية
قوات "آل سعود" تهدم مسجداً في العوامية
10 كانون الأول 2020
الرئيس الأسد يتكلم عن دور المؤسسة الدينية
الرئيس الأسد يتكلم عن دور المؤسسة الدينية
10 كانون الأول 2020
نفوذ الكيان الصهيوني في الدول الأفريقية حقيقة مؤلمة
نفوذ الكيان الصهيوني في الدول الأفريقية حقيقة مؤلمة
10 كانون الأول 2020
منطق امریکا المقلوب.. ارهابیونا «ابطال» وابطالهم «ارهابیون»
منطق امریکا المقلوب.. ارهابیونا «ابطال» وابطالهم «ارهابیون»
9 كانون الأول 2020
الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة". ما أُخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة
الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة". ما أُخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة
9 كانون الأول 2020
ابن سلمان يطأطئ رأسه خنوعاً.. نهاية الظلم السعودي يكتبها أبطال اليمن
ابن سلمان يطأطئ رأسه خنوعاً.. نهاية الظلم السعودي يكتبها أبطال اليمن
9 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
نفوذ الكيان الصهيوني في الدول الأفريقية حقيقة مؤلمة
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر