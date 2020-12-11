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الجمعة 11 كانون الأول 2020 ساعة 18:30

كرامي: الاستقواء على دياب يطيح بالتحقيق

كرامي: الاستقواء على دياب يطيح بالتحقيق
قال عضو اللقاء التشاوري النائب فيصل كرامي ان الاستقواء على دياب يطيح بالتحقيق والمس بلقمة الفقير عبارة عن كتابة نعي الدولة

اعتبر رئيس "​تيار الكرامة​" النائب ​فيصل كرامي​، ان "الاستنسابية الفاضحة في قرار القاضي فاضي صوان باستجواب رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حسان دياب​ كمدعى عليه في جريمة ​مرفأ بيروت​ غير مبررة، لا في الشكل ولا في المضمون، وان الاستقواء على شخص دياب الذي لا يمثل امارة مذهبية في التركيبة اللبنانية الحالية هو استقواء لا يخدم التحقيق ولا يخدم العدالة ويشكل تطاولا غير مقبول لموقع ​رئاسة مجلس الوزراء​".

وخلال استقباله وفودا وشخصيات نقابية وشعبية وبلدية واعلامية، اكد كرامي ان "المسؤولية السياسية عن هذه الجريمة يتحملها كل الرؤساء الذين تعاقبوا على سدة الحكم في كل المواقع الرئاسية على مدى سبع سنوات"، وسأل عما اذا كانت "خطوة الادعاء على دياب من دون سواه تهدف فعلا الى المحاسبة؟ ام انها استهداف مقصود يشكل مقدمة للاطاحة بالتحقيق في مجمله وينقل القضية الى مكان آخر".
رقم : 903091
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