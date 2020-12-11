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الجمعة 11 كانون الأول 2020 ساعة 18:31

كشف تفاصيل تجنيد المرتزقة في سوريا للقتال بمعارك قرة باغ

كشف تفاصيل تجنيد المرتزقة في سوريا للقتال بمعارك قرة باغ
ذكرت تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن القوات الاجنبية التي عمدت تركيا لإرسالهم إلى منطقة الصراع في ناغورني قره باغ تم إغراؤهم بالمال للذهاب إلى اذربيجان بزعم "نشرهم على نقاط تفتيش على الحدود مع أرمينيا” ليجدوا أنفسهم لاحقاً على خط المواجهة في القتال الدائر في ناغورني قره باغ.

وفي لقاءات للهيئة مع أربعة من المسلحين الذين أرسلوا إلى الإقليم كشف هؤلاء أن شائعات نشرتها من أسموها فصائل موالية لتركيا بين الجماعات المسلحة في شمال سوريا في آب الماضي "تروج لوظائف خارج سوريا وتتمثل بالوقوف على نقاط التفتيش العسكرية في أذربيجان مقابل ألفي دولار كراتب شهري".

وكانت وزارة الدفاع الأرمينية أكدت غير مرة إرسال تركيا آلاف المرتزقة المتواجدين في سوريا إلى ناغورني قره باغ بهدف تأجيج الصراع الذي كان دائراً هناك بين أرمينيا وأذربيجان.

وتشير التقديرات وفق (بي بي سي) إلى أن ما بين 1500 و2000 مرتزق بادروا لتسجيل أسمائهم لدى المجموعات المدعومة تركيا ومن ثم سافروا إلى أذربيجان عبر تركيا على متن طائرات نقل عسكرية تركية لكن العمل لم يكن كما كانوا يتخيلون حيث تم تجنيدهم ونقلهم إلى الخطوط الأمامية في ناغورني قره باغ وصدرت إليهم الأوامر بالقتال.

وتقول إليزابيث تسوركوف العضو في مركز السياسة العالمية في واشنطن والتي تحدثت إلى عشرات المرتزقة السوريين الذين اشتركوا في النزاع إن "هؤلاء استخدموا فعلا كوقود للحرب.. فهم بلا قيمة وبالإمكان نقلهم بسرعة إلى الخطوط الأمامية مع القليل من الإعداد".
رقم : 903092
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