إدانات فلسطينية وعربية للتطبيع المغربي مع العدو الصهيوني

وفي هذا الصدد فقد أعربت فصائل وشخصيات فلسطينية، عن رفضها لإعادة المغرب علاقاته الدبلوماسية مع الإحتلال الاسرائيلي، معتبرة أن قرار الرباط "خطيئة سياسية، غير مقبولة، ولن تفيد القضية الفلسطينية".



وفي وقت سابق امس الخميس قال ترامب، في تغريدة عبر تويتر: "إنجاز تاريخي آخر اليوم! صديقتانا الرائعتان [إسرائيل] والمملكة المغربية وافقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما".



وبعدها بوقت وجيز، أعلن الملك المغربي محمد السادس استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل" في أقرب الآجال، وفق بيان صدر عن الديوان الملكي.



واعتبرت حركة "حماس"، تطبيع علاقات المغرب مع كيان الاحتلال "خطيئة سياسية لا تخدم القضية الفلسطينية".



وقال متحدث الحركة حازم قاسم، إن "الاحتلال الإسرائيلي يستغل كل حالات التطبيع من أجل زيادة جرعة سياسته العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني وزيادة تغوله الاستيطاني".



وأضاف قاسم: أن "التطبيع يشجع الاحتلال على استمرار تنكره لحقوق شعبنا الفلسطيني".



من جهته، قال المتحدث باسم حركة "الجهاد الإسلامي" داود شهاب، إن تطبيع علاقات المغرب مع إسرائيل "خيانة للقدس ولفلسطين".



وأضاف شهاب :"هذه انتكاسة جديدة للنظام العربي، الشعب المغربي وقواه السياسية سترفض التطبيع".



واعتبر أن الولايات المتحدة وإسرائيل "تستخدمان التوترات الداخلية في المنطقة لابتزاز أنظمة الحكم"؛ و"تساومها بين استمرار التوترات والأزمات أو الرضوخ للإملاءات".



كما اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان، تطبيع علاقات المغرب مع إسرائيل "يوما أسودا في تاريخ شعبنا وأمتنا العربيّة".



"نبيل شعث" الممثل الخاص لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قال إن "إعلان ترامب عن التطبيع الإسرائيلي المغربي يوحي بأنه قام في المغرب بما قام به في السودان والبحرين والإمارات من ضغوط وإجراءات وإغراءات هدفها شخصي بحت".



وأضاف شعث أن "عهد ترامب ينتهي وقد قدم لإسرائيل الكثير من الخدمات، واستخدم ما لديه من نفوذ لتحقيق ذلك، للأسف ما زال لديه (ترامب) وقت حتى 20 يناير (كانون ثاني 2021) القادم، رغم إخراج الناخب الأمريكي له من البيت الأبيض".



بدوره، قال أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، إن "ترامب يسلك سلوكا انتهازيا بمحاولة البحث عن مشاكل كل دولة من الدول ليقايضها بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهذا واضح وجرى مع السودان ويجري الآن مع المغرب".



وأضاف البرغوثي: "مع ذلك لست متأكدا أن ما سيقدمه ترامب ستتمسك به الإدارة الأميركية القادمة"، في إشارة إلى تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.



ومن جهته أصدر المجلس السياسي في ائتلاف شباب ثورة 14فبراير البحريني بيانا اكد فيه انضمام المغرب إلى قائمة الدول العربية المطبعة هو خنجر سله حاكم عربي جديد في خاصرة الجريحة فلسطين عبر تجارة خاسرة مع الأمريكي، وهي مقايضة ملكية المغرب وسيادتها على الصحراء الغربية بالقدس الشريف.



ومن جانبه ندد الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان التحاق المغرب بنادي أنظمة التطبيع واصفا اياه بالتنكر لمقاومة شعبنا ضد الاحتلال



وأدان الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان، "التحاق المملكة المغربية بنادي الأنظمة العربية المطبعة مع العدو الصهيوني"، ورأى فيه "تنكرا لمقاومة شعبنا ضد الاحتلال".



واعتبر أن "هذا التدحرج في الانتقال إلى ضفة العدو، وراءه مخطط تآمري يندرج في سياق صفقة القرن التي تستهدف تصفية المسألة الفلسطينية وكل قوى المقاومة".



وأشار الى أنه "بات واضحا، أن التطبيع مع العدو الصهيوني يسير بخطى متسارعة، وأن هناك من ينسق ويرعى هذا التطبيع، لذلك مسؤولية الشعب المغربي وكل الشعوب العربية إعلان موقف حاسم دعما لمقاومة شعبنا ونصرة لفلسطين والقضايا العربية العادلة"، داعيا إلى "أوسع حملة تضامن مع مقاومة شعبنا ضد الاحتلال والارهاب وتأييدا لنضالها المشروع من أجل التحرير والعودة".



وبعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في 28 سبتمبر/أيلول 2000 أعلن المغرب إغلاق مكتب الاتصال في تل أبيب، الذي فتح عام 1994، وفي المقابل أغلق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط أبوابه.



ورغم إغلاق مكتب الاتصال، تقول وسائل إعلام عبرية إن الإسرائيليين يزورون المغرب باستمرار للسياحة أو لحضور احتفالات دينية لليهود لكنهم يسافرون في رحلات غير مباشرة، فيما زارت عدة وفود مغربية الاراضي المحتلة خلال السنوات الأخيرة.



وبإتمام اتفاق التطبيع سيكون المغرب، الدولة العربية السادسة، التي تطبع مع كيان الاحتلال بعد الإمارات والبحرين والسودان (2020) والأردن (1994) ومصر (1979)، والدولة المغاربية الوحيدة.