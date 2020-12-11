عبداللهيان: هناك فرق بين الجوار والاطماع التوسعية

قال المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الايراني للشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان: يا سيادة الرئيس أردوغان! هناك فرق بين الجوار والاطماع التوسعية .



ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ان حسين أمير عبد اللهيان المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى للشؤون الدولية علق عبرصفحته الشخصية ، على تصريحات الرئيس التركي الأخيرة على صفحته الشخصية.



وجاء في نص المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الايراني للشؤون الدولية:



ان تصريحات السيد رجب طيب أردوغان مدعاة للاستغراب والتعجب ، فأعتقد أن الرئيس التركي نفسه لا يعرف ما قاله. يا سيادة الرئيس أردوغان! هناك فرق بين الجوار والاطماع التوسعية. فالرجاء ان تراجع بدقة تاريخ إيران وخاصة تاريخ الجمهورية الإسلامية الايرانية.