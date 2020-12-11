?>?> أذربيجان الغيورة هي جزء من إيران العزيزة وحصن منيع للوطن - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 11 كانون الأول 2020 ساعة 20:26

أذربيجان الغيورة هي جزء من إيران العزيزة وحصن منيع للوطن

أذربيجان الغيورة هي جزء من إيران العزيزة وحصن منيع للوطن
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده إن هناك كثيرين في تركيا يعلمون التاريخ جيدًا ومن الضروري لهم تذكير حكامهم بالجذور الحقيقية لتأليف القصائد قبل قراءتها ، مشيرًا إلى أن "أذربيجان الغيورة هي جزء من إيران العزيزة وهي كانت دوما حصنا منيعا للوطن .

وكتب سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، في تغريدة على تويتر مساء اليوم (الجمعة) عقب استدعاء السفير التركي في طهران على خلفية التصريحات التدخلية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان: لقد ابلغ السفير التركي انه ليس من الحكمة بناء السياسة الخارجية على الخيال.

وأضاف: "هناك الكثير في تركيا ممن يعرفون التاريخ جيدًا" وعليهم تذكير مسؤولي حكومتهم بالجذور الحقيقية لتاليف الاشعار قبل قراءتهها.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية ان أذربيجان الغيوره جزء من إيران العزيزة، وهي كانت على الدوام حصنا منيعا للوطن.

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير التركي في طهران للاحتجاج على تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتبرتها طهران بانها تستهدف وحدة الأراضي الإيرانية.

وقالت الخارجية الإيرانية إن تصريحات أردوغان مرفوضة وتدخل في الشأن الإيراني وطالبنا أنقرة بالتوضيح.

وشددت على أن طهران لن تسمح لأي طرف باستهداف وحدة أراضيها ولن تتوانى عن الدفاع عن أمنها القومي.

وكان الرئيس التركي قد ردد مقطوعة شعرية عن منطقة أراس أثناء خطابه أمام الجيش الأذربيجاني أمس الخميس في باكو، اثارت ردود أفعال.

وقال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إن أردوغان لم يتم إخباره بأن الشعر الذي ردده في باكو "بشكل خاطئ" يتعلق بـ"الفصل القسري لمناطق شمال نهر أرس عن الوطن الأم إيران".

وأضاف ظريف في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، بالفارسية وبالإنجليزية، متسائلا: "ألم يفهم (أردوغان) أنه تحدث ضد استقلال جمهورية أذربيجان؟ لا أحد يستطيع الحديث عن أذربيجاننا العزيزة".
رقم : 903112
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما الذي يبحث عنه قائد الجيش الهندي في السعودية والإمارات؟
ما الذي يبحث عنه قائد الجيش الهندي في السعودية والإمارات؟
عندما تسقط أقنعة تحالف العدوان وتنكشف مؤامراته
عندما تسقط أقنعة تحالف العدوان وتنكشف مؤامراته
11 كانون الأول 2020
الانتهاكات الأمريكية للسيادة العراقية..الآفاق والتحديات
الانتهاكات الأمريكية للسيادة العراقية..الآفاق والتحديات
11 كانون الأول 2020
هل تبعد المصالحة الخليجية قطر من محور الإخوان؟
هل تبعد المصالحة الخليجية قطر من محور الإخوان؟
11 كانون الأول 2020
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
10 كانون الأول 2020
رسائل نارية في ريف الرقة.. عين عيسى تعود لواجهة الاحداث
رسائل نارية في ريف الرقة.. عين عيسى تعود لواجهة الاحداث
10 كانون الأول 2020
اغلبية ‘‘الإسرائيليين‘‘ لا يثقون بزعماء أكبر حزبين!
اغلبية ‘‘الإسرائيليين‘‘ لا يثقون بزعماء أكبر حزبين!
10 كانون الأول 2020
قوات "آل سعود" تهدم مسجداً في العوامية
قوات "آل سعود" تهدم مسجداً في العوامية
10 كانون الأول 2020
الرئيس الأسد يتكلم عن دور المؤسسة الدينية
الرئيس الأسد يتكلم عن دور المؤسسة الدينية
10 كانون الأول 2020
نفوذ الكيان الصهيوني في الدول الأفريقية حقيقة مؤلمة
نفوذ الكيان الصهيوني في الدول الأفريقية حقيقة مؤلمة
10 كانون الأول 2020
منطق امریکا المقلوب.. ارهابیونا «ابطال» وابطالهم «ارهابیون»
منطق امریکا المقلوب.. ارهابیونا «ابطال» وابطالهم «ارهابیون»
9 كانون الأول 2020
الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة". ما أُخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة
الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة". ما أُخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة
9 كانون الأول 2020
ابن سلمان يطأطئ رأسه خنوعاً.. نهاية الظلم السعودي يكتبها أبطال اليمن
ابن سلمان يطأطئ رأسه خنوعاً.. نهاية الظلم السعودي يكتبها أبطال اليمن
9 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
نفوذ الكيان الصهيوني في الدول الأفريقية حقيقة مؤلمة
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر