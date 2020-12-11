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الجمعة 11 كانون الأول 2020 ساعة 20:30

إصابة العديد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي

إصابة العديد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي
أصيب شاب فلسطيني واعتقل آخر، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية (كفر مالك) شمال شرق رام الله.


وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، أن المواجهات اندلعت عقب قمع قوات الاحتلال للمسيرة الأسبوعية في القرية التي تخرج احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في منطقة (رأس التين) شرق القرية، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة لاعتقال آخر لم تعرف هويته بعد، وذكر شهود عيان، أن آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال تعمدت الاصطدام بمركبة تقل مجموعة من المواطنين في القرية، بداعي أنهم كانوا يشاركون في المواجهات، ما أدى لإصابتهم برضوض، دون أن يتم اعتقال أي منهم.

كما أصيب شاب من بلدة (بيت لقيا) غرب رام الله، بجروح عقب تعرضه للطعن على يد إسرائيلي، أثناء عمله داخل أراضي الـ 48، وقالت رئيسة بلدية بيت لقيا أريج عاصي، إن الشاب مهيوب محمد عاصي الذي يعمل في البناء بمدينة الرملة، أصيب بجروح طفيفة عقب تعرضه للطعن في صدره من قبل إسرائيلي وهو داخل محل تجاري، مشيرة إلى أن شقيقه الذي يعمل معه في المكان ذاته نقله لمستشفى قريب على الفور، وأن حالته الصحية جيدة.

وفي نابلس، أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعالية لزراعة شتلات زيتون بالأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، في قرية (بيت دجن) شرق نابلس، وأفاد رئيس المجلس القروي نصر أبو جيش، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين في الفعالية، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص المعدني ونحو 15 آخرين بالاختناق، وأوضح أن الفعالية تهدف لزراعة أشتال زيتون في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، والتي تبلغ مساحتها 300 دونم.

وفي قلقيلية، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، جراء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت إحياء للذكرى الـ 33 لانتفاضة الحجارة، واقتحم عشرات من جنود الاحتلال القرية، واعتلوا أسطح منازل المواطنين، وأطلقوا وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق الشديد، وانطلقت المسيرة بعد صلاة الظهر بمشاركة واسعة من المواطنين، الذين رددوا الشعارات الوطنية المناهضة للاحتلال.
رقم : 903114
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