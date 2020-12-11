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الجمعة 11 كانون الأول 2020 ساعة 20:47

بعد زيارته لطهران.. ما هي وجهة المقداد الثانية؟

بعد زيارته لطهران.. ما هي وجهة المقداد الثانية؟
ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيناقش الوضع في سوريا مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يوم 17 ديسمبر في موسكو.

وقالت الخارجية في بيان: "يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، محادثات مع فيصل المقداد، وزير الخارجية في الجمهورية العربية السورية، الذي يصل إلى موسكو في زيارة عمل".

وذكر البيان، "خلال تبادل شامل لوجهات النظر حول قضايا الساعة في جدول الأعمال الدولي والإقليمي، سيتم إيلاء الاهتمام الرئيسي للوضع في سوريا وآفاق تطوره، بما في ذلك تعزيز تسوية سياسية شاملة للأزمة بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ومشاكل إعادة الإعمار بعد الصراع في البلاد والمساعدة في عملية عودة اللاجئين السوريين".

وختم البيان، "كما ستتم مناقشة القضايا الموضوعية المتعلقة بزيادة تعزيز التعاون الروسي السوري متعدد الأوجه بالتفصيل".

وبعد زيارته طهران قبل عدة أيام، تعتبر هذه الزيارة الرسمية الثانية التي يقوم بها وزير الخارجية السورية فيصل المقداد بعد تسميته من قبل الرئيس بشار الأسد خلفا للراحل وليد المعلم.

هذا واستضافت العاصمة السورية في وقت سابق من هذا الشهر، مؤتمرا حول اللاجئين، شارك فيه ممثلون عن 30 وزارة وهيئة حكومية روسية في المؤتمر، فيما حضر المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا عمران رضا المؤتمر بصفة "مراقب".
رقم : 903119
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