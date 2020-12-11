شاحنات سورية عالقة على الحدود الإماراتية السعودية منذ 10 أيام

أكد رئيس لجنة التصدير المركزية في اتحاد غرف التجارة السورية علي تركماني، وجود 15 شاحنة سورية عالقة على الحدود الإماراتية السعودية منذ 10 أيام، صدرت الخضار والفواكه للإمارات، لكن السعودية لم تمنحهم تأشيرة دخول في العودة.



وأضاف تركماني ، أنه "كان من المفترض منحهم سمة دخول ذهاب وإياب من قبل السعودية لكن لم يتم ذلك، فعلقوا على الحدود، مطالباً الجهات المعنية بالإسراع في معالجة الأمر".



وأكد مسؤول المنافذ الحدودية في اتحاد شحن البضائع أيمن جوبان قبل أيام، أن الأردن جدد منع عبور سائقي الشاحنات السورية من أراضيه وصولاً إلى الخليج الفارسی، رغم تحقيقهم شروط اتفاقية الترانزيت العربي للعبور بين الدول العربية.



واستبعد جوبان أن تكون هذه التصرفات الأردنية مرتبطة بفتح معبر عرعر مؤخراً على الحدود السعودية العراقية.



وافتتحت العراق والسعودية منتصف الشهر الماضي معبر عرعر الحدودي بين الدولتين، الأمر الذي يمكن أن يوفر رسوم عبور للشاحنات السورية المتجهة إلى دول مجلس التعاون.



ويتجه يومياً عدد من الشاحنات السورية إلى دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي، عبر معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن، ومعبر البوكمال الحدودي بين سوريا والعراق.