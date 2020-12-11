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الجمعة 11 كانون الأول 2020 ساعة 21:35

أمريكا تكشف عن "تطور خطير" في صراع تيغراي

أمريكا تكشف عن "تطور خطير" في صراع تيغراي
قالت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إنها تعتقد أن القوات الإريترية دخلت منطقة تيغراي الإثيوبية بعد هجوم كبير شنته أديس أبابا، وحثتها على الانسحاب.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "نحن على علم بالتقارير الموثوقة عن تورط عسكري إريتري في تيغراي وننظر إلى ذلك على أنه تطور خطير. ونحث على سحب مثل هذه القوات على الفور"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

كما أعربت وزارة الخارجية عن قلقها إزاء "تقارير عن انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان في المنطقة". وقال المتحدث: "نحن وشركاء دوليون آخرون نواصل المطالبة بإجراء تحقيق مستقل في التقارير ومحاسبة المسؤولين".

وأضاف: نواصل حث جميع الأطراف على استعادة السلام وحماية المدنيين - بمن فيهم اللاجئون - والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق في تيغراي.

الولايات المتحدة متحالفة مع إثيوبيا، لكنها تعرب عن قلقها بشكل متزايد بشأن العواقب الإنسانية لهجوم تيغراي، بما في ذلك فرار اللاجئين إلى السودان المجاور، الذي تحاول حكومته الجديدة المدعومة من المدنيين طي صفحة عقود من الصراع.

تعرضت إريتريا لإطلاق صواريخ 3 مرات على الأقل منذ أن شن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، هجوما في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، على المنطقة الشمالية التي يقودها المنشقون.

ينظر إلى الهجمات الصاروخية على أنها وسيلة لتدويل الصراع من خلال جذب إريتريا، التي لديها توترات تاريخية مع إثيوبيا، لكنها وجدت قضية مشتركة مع آبي ضد جبهة تحرير تيغراي الشعبية.

أعلن آبي النصر في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن الوصول لا يزال يخضع لرقابة مشددة، فيما تعهدت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي - التي هيمنت على السياسة الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود حتى 2018 - بمواصلة القتال.
رقم : 903127
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