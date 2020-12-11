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الجمعة 11 كانون الأول 2020 ساعة 22:46

الجعفري: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحولت للعبة بيد واشنطن

الجعفري: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحولت للعبة بيد واشنطن
اكد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري بشار الجعفري ان سوريا أوفت بكل الالتزامات المترتبة على انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 وتعاونت بشكل كامل مع الأمانة الفنية للمنظمة وفرقها باعتراف المنظمة.

وقال الجعفري في كلمة أمام مجلس الأمن ان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحولت فيما يخص ملف الكيميائي في سوريا إلى أداة في لعبة جيوسياسية تقودها واشنطن وحلفاؤها خدمة لأجندات معادية تستهدف الدولة السورية.

واكد ان سوريا أوفت بكل الالتزامات المترتبة على انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 وتعاونت بشكل كامل مع الأمانة الفنية للمنظمة وفرقها باعتراف المنظمةمشيرا الى ان دول غربية تواصل دعم التنظيمات الإرهابية في سوريا ما يؤكد النفاق الفاضح في سياساتها بشأن مزاعم مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان.
رقم : 903131
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