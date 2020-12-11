تركيا تسجل أعلى معدل يومي لوفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل أكثر من 32 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و 226 حالة وفاة، في أعلى معدل قياسي يومي منذ انتشار الجائحة في البلاد.



وجاء في بيان وزارة الصحة التركية: "تم تسجيل 32106 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، كما تم تسجيل 226 حالة وفاة كأعلى معدل قياسي للوفيات اليومية جراء الفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 15977".



وفرضت الحكومة التركية حظر تجول خلال أيام الأسبوع وإغلاق في نهاية الأسبوع للحد من الزيادة في الحالات.



وتحتل تركيا المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.