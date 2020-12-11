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الجمعة 11 كانون الأول 2020 ساعة 22:49

حزب الله يدين إعلان السلطات المغربية تطبيع العلاقات مع 'اسرائيل'

حزب الله يدين إعلان السلطات المغربية تطبيع العلاقات مع
أدان حزب الله إعلان السلطات المغربية تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

ورأى حزب الله أن هذا الاعلان يأتي في سياق السقوط المتتالي الذي بدأته بعض الدول العربية تنفيذاً ‏للرغبات الأميركية والاسرائيلية في شطب القضية الفلسطينية وتصفية مفاعيلها.‏

واعتبر أن خضوع هذه الأنظمة لسياسة الابتزاز الأميركية والاسرائيلية طمعاً بتحقيق ‏مكاسب هنا او الغاء عقوبات هناك، ليست سوى أوهام وسراب لن يجني المطبعون منها شيئاً ‏وسيكتشفون سريعاً انهم لم يحصدوا الا الخيبة وان بلادهم أصبحت مكشوفة امام اسرائيل ‏ومؤامراته الخطرة.‏

وقال في بيان: "ان الرهان الحقيقي هو على الشعب المغربي الحر الذي قاوم الإستعمار الفرنسي لسنوات طوال ‏وعلى جميع شعوب أمتنا الشريفة الرافضة لكل أشكال التطبيع والتي ستسقط كل الاتفاقيات الخيانية ‏والتي ستكون سنداً قوياً للشعب الفلسطيني المقاوم الذي لم تهزه كل اتفاقات الذل والعار وسيتابع ‏جهاده حتى تحقيق النصر والتحرير الكامل".‏
رقم : 903135
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