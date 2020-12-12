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السبت 12 كانون الأول 2020 ساعة 08:18

المغرب يطرح مناقصة لبناء ميناء بعد إعلانه التطبيع مع الإحتلال

المغرب يطرح مناقصة لبناء ميناء بعد إعلانه التطبيع مع الإحتلال
دعت وزارة التجهيز المغربية الجمعة إلى تقديم عروض لبناء ميناء في الداخلة، إحدى مدن الصحراء الغربية.

وجاء الإعلان عن المناقصة بعد يوم من أمريكا عزمها فتح قنصلية بالمدينة الواقعة على ساحل الأطلسي، لتنضم بذلك إلى حوالي 17 دولة عربية وأفريقية لها بالفعل بعثات دبلوماسية في الصحراء الغربية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الخميس موافقة المغرب و "إسرائيل" على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما، بينما أعلنت واشنطن اعترافها بسيادة المغرب على إقليم الصحراء.

وقالت الوزارة في بيان إن من المقرر إغلاق المناقصة في 28 يناير/كانون الثاني 2021، مشددة على أن الميناء سيكلف ما يصل إلى مليار دولار، وسيساعد في تعزيز الروابط البحرية والتجارة بين المغرب وسائر أفريقيا.

ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا أصيلا من أراضيه، بينما تسعى جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر لتأسيس دولة مستقلة هناك.

وفي ذات السياق، كشف مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي عن تعهد واشنطن بتنفيذ استثمارات في المغرب بنحو 3 مليارات دولار على مدى 3 سنوات.

وبهذا الإعلان، يكون المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع الإحتلال الإسرائيلي، إثر قطع موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وهو ما يعتبر اختراقا إسرائيليا لافتا لمنطقة المغرب العربي.

كما سيصبح المغرب رابع دولة عربية توقع اتفاق تطبيع أو توافق على التطبيع مع الإحتلال خلال العام 2020، بعد توقيع الإمارات والبحرين في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، وإعلان السودان -في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- الموافقة على التطبيع.
رقم : 903193
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