هذا ماقاله رئيس الوزراء العراقي عن غضب السليمانية

علق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتصريح سياسي عن حالة الغضب الموجودة في شوارع السليمانية.



وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن الغضب في السليمانية مبرر لأنه نتاج سنوات وعقود سبقت.



وقال الكاظمي في تغريدته له علة تويتر بشأن أحداث السليمانية، "الغضب مبرر لأنه نتاج سنوات وعقود سبقت"، مشيرا إلى "أننا ‏سنعمل بجدية للاستجابة إلى استحقاقات شعبنا" واعرب الكاظمي عن تفاعله بعمق مع معاناة اهالي كردستان العراق.



وكانت قد وقعت اصابات بين المتظاهرين في محافظة السليمانية العراقية، يوم امس الجمعة، جراء استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن في المحافظة.



وأوردت وكاله الأنباء العراقية "واع"، أن "القوات الأمنية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في السليمانية، ما أسفر عن تسجيل إصابات وحالات اختناق بينهم".



وأشار مراسل الوكالة إلى "انتشار أمني كثيف في مناطق وشوارع سالم وبختياري والستين وسرجنار في السليمانية".