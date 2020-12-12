ترامب يعلن انطلاق حملة التلقيح العام ضد كورونا في الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة أن التطعيم بلقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة سيبدأ خلال أقل من 24 ساعة.



يأتي إعلان ترامب بعد ساعات من موافقة إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية على استخدام لقاح "Pfizer-BioNTech".



وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن البيت الأبيض أمر رئيس هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية ستيفن هان، بإجازة لقاح "Pfizer-BioNTech" اليوم الجمعة أو تقديم استقالته.



وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء في العالم، حيث سجلت نحو 295 ألف حالة وفاة وبلغ إجمالي الإصابات فيها 15.8 مليون إصابة حتى الآن.