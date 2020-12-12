اعتبر المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني للشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان، اعلان المغرب تطبيعه العلاقات مع الكيان الصهيوني خيانة وطعنة في جسد المقاومة الفلسطينية.



وكتب امير عبداللهيان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الجمعة: ان اعلان المغرب تطبيع علاقاته مع الكيان المزيف والغاصب للقدس خيانة وطعنة في جسد المقاومة الفلسطينية.



واضاف: ان بعض الحكام العرب ان كانوا قد غفلوا عن الاسلام المحمدي الاصيل فليفكروا على الاقل في معنى "الغيرة العربية".



يذكر انه بعد تطبيع الامارات والبحرين للعلاقات مع الكيان الصهيوني وسماح السعودية لطائرات الكيان بالعبور من اجوائها اعلن المغرب ايضا استئناف وتطبيع علاقاته مع كيان الاحتلال.