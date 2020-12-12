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السبت 12 كانون الأول 2020 ساعة 09:08

غريب ابادي: لتبقى الوكالة الدولية مستقلة وحيادية ومهنية

غريب ابادي: لتبقى الوكالة الدولية مستقلة وحيادية ومهنية
اكد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، ضرورة استقلالية وحيادية ومهنية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

جاء ذلك في تغريدة كتبها غريب آبادي الجمعة ردا على تصريحات المندوب الخاص لوزارة الخارجية الاميركية في الشان الايراني اليوت ابرامز الذي تحدث عن مواصلة الضغوط بالتنسيق مع الاوروبيين على الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشان ايران.

وكتب السفير الايراني في تغريدته: ان المدير السابق للوكالة الذرية قال في تصريحاته لمناسبة بدء العام الميلادي 2019 "ان الجهود المبذولة في سياق فرض الضغوط على الوكالة في مجال انشطة التحقق النووية ادت الى نتائج عكسية ومضرة تماما".

واضاف غريب آبادي: من الواضح الان اي دولة اشار اليها امانو.

وتابع قائلا: ان الوكالة يجب ان تبقى مستقلة وحيادية ومهنية. ينبغي علينا جميعا رفض هذه الضغوط التي تمارس على الوكالة والتي تضر بمصالح المجتمع الدولي كله.
رقم : 903202
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