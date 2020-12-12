الصفحة الرئيسية
0
السبت 12 كانون الأول 2020 ساعة 10:07

العراق.. الإعلان عن تشكيل أول فوج كُردي تابع للحشد الشعبي

العراق.. الإعلان عن تشكيل أول فوج كُردي تابع للحشد الشعبي
أعلنت هيئة الحشد الشعبي فرع كركوك ،اليوم السبت، (12 كانون الأول، 2020)، تشكيل أول فوج "كردي"، تابع للحشد الشعبي، فيما بينت أن مهامه ستكون أمنية شمال غرب المحافظة.

وقال المشرف على الفوج ادهم جمعة لموقع  إن "هيئة الحشد الشعبي حصلت على الموافقات واستكملت جميع اجراءات تشكيل أول فوج في الحشد الشعبي، عناصره من الكرد"، مبيناً أن "هذا الفوج يتولى مهاماً أمنية لحماية القرى المنتشرة في اطراف قضاء الدبس(45 كم شمال غربي كركوك)، وهذا الفوج ضمن افواج الحشد الشعبي وتحت اشراف محور الشمال في الهيئة".

وأضاف، أن "الفوج سيبدأ عمله في قرية جخماغه بقضاء الدبس، وسيتولى مهام حماية القرى الواقعة على هذا الشريط المهم"، موضحاً أن "حماية هذه المنقطة ونشر ابنائها فيها يعني منع اي تحرك للجماعات الارهابية" وأكد جمعة، أن "هذا الفوج سيكون له دور بارز ومهم في حفظ أمن هذه المناطق".

من جهته عدّ الخبير الامني يوسف علي ، الاعلان عن تشكيل أول فوج كردي ضمن الحشد الشعبي "خطوة مهمة لمشاركة الكرد في عمليات حفظ امن مناطقهم ومناطق اطراف الدبس شمال غربي كركوك"، مبيناً أن "هذه المناطق تعتبر ملاذات آمنة لتنظيم داعش الإرهابي".

وأكد، أن "انضمام الكرد بهذا الفوج خطوة مهمة، لها أثر على حفظ أمن هذه المناطق ومنع اي نشاط ارهابي في القرى التي سوف ينتشرون فيها".
رقم : 903217
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ديختر المرشح الأكثر دموية ليكون سفير ‘‘اسرائيل‘‘ في الإمارات
ديختر المرشح الأكثر دموية ليكون سفير ‘‘اسرائيل‘‘ في الإمارات
الحرب الناعمة تهدد "إسرائيل".. اختراق إلكترونيّ يفضح معلومات عسكريّة وأمنيّة
الحرب الناعمة تهدد "إسرائيل".. اختراق إلكترونيّ يفضح معلومات عسكريّة وأمنيّة
12 كانون الأول 2020
ضغوط أمريكية على حركة "أنصار الله" لإنهاء الحرب في اليمن
ضغوط أمريكية على حركة "أنصار الله" لإنهاء الحرب في اليمن
12 كانون الأول 2020
كيف فتحت الامارات نافذة للصهاينة لكيّ الوعي العربي؟
كيف فتحت الامارات نافذة للصهاينة لكيّ الوعي العربي؟
12 كانون الأول 2020
في ذكرى النصر على "داعش".. سليماني والمهندس الغائبان الحاضران
في ذكرى النصر على "داعش".. سليماني والمهندس الغائبان الحاضران
12 كانون الأول 2020
ما الذي يبحث عنه قائد الجيش الهندي في السعودية والإمارات؟
ما الذي يبحث عنه قائد الجيش الهندي في السعودية والإمارات؟
11 كانون الأول 2020
عندما تسقط أقنعة تحالف العدوان وتنكشف مؤامراته
عندما تسقط أقنعة تحالف العدوان وتنكشف مؤامراته
11 كانون الأول 2020
الانتهاكات الأمريكية للسيادة العراقية..الآفاق والتحديات
الانتهاكات الأمريكية للسيادة العراقية..الآفاق والتحديات
11 كانون الأول 2020
هل تبعد المصالحة الخليجية قطر من محور الإخوان؟
هل تبعد المصالحة الخليجية قطر من محور الإخوان؟
11 كانون الأول 2020
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
10 كانون الأول 2020
رسائل نارية في ريف الرقة.. عين عيسى تعود لواجهة الاحداث
رسائل نارية في ريف الرقة.. عين عيسى تعود لواجهة الاحداث
10 كانون الأول 2020
اغلبية ‘‘الإسرائيليين‘‘ لا يثقون بزعماء أكبر حزبين!
اغلبية ‘‘الإسرائيليين‘‘ لا يثقون بزعماء أكبر حزبين!
10 كانون الأول 2020
قوات "آل سعود" تهدم مسجداً في العوامية
قوات "آل سعود" تهدم مسجداً في العوامية
10 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
نفوذ الكيان الصهيوني في الدول الأفريقية حقيقة مؤلمة
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر