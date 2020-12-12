العراق.. الإعلان عن تشكيل أول فوج كُردي تابع للحشد الشعبي

أعلنت هيئة الحشد الشعبي فرع كركوك ،اليوم السبت، (12 كانون الأول، 2020)، تشكيل أول فوج "كردي"، تابع للحشد الشعبي، فيما بينت أن مهامه ستكون أمنية شمال غرب المحافظة.



وقال المشرف على الفوج ادهم جمعة لموقع إن "هيئة الحشد الشعبي حصلت على الموافقات واستكملت جميع اجراءات تشكيل أول فوج في الحشد الشعبي، عناصره من الكرد"، مبيناً أن "هذا الفوج يتولى مهاماً أمنية لحماية القرى المنتشرة في اطراف قضاء الدبس(45 كم شمال غربي كركوك)، وهذا الفوج ضمن افواج الحشد الشعبي وتحت اشراف محور الشمال في الهيئة".



وأضاف، أن "الفوج سيبدأ عمله في قرية جخماغه بقضاء الدبس، وسيتولى مهام حماية القرى الواقعة على هذا الشريط المهم"، موضحاً أن "حماية هذه المنقطة ونشر ابنائها فيها يعني منع اي تحرك للجماعات الارهابية" وأكد جمعة، أن "هذا الفوج سيكون له دور بارز ومهم في حفظ أمن هذه المناطق".



من جهته عدّ الخبير الامني يوسف علي ، الاعلان عن تشكيل أول فوج كردي ضمن الحشد الشعبي "خطوة مهمة لمشاركة الكرد في عمليات حفظ امن مناطقهم ومناطق اطراف الدبس شمال غربي كركوك"، مبيناً أن "هذه المناطق تعتبر ملاذات آمنة لتنظيم داعش الإرهابي".



وأكد، أن "انضمام الكرد بهذا الفوج خطوة مهمة، لها أثر على حفظ أمن هذه المناطق ومنع اي نشاط ارهابي في القرى التي سوف ينتشرون فيها".