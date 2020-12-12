اليمن.. وقفات احتجاجية في صنعاء والحديدة تنديدا باستمرار العدوان

نظم أبناء الشعب اليمني في مختلف مديريات محافظة الحديدة والعاصمة صنعاء، وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة، تنديداً بجرائم تحالف العدوان وتصعيده، وتأكيدا على استمرار الصمود والوقوف في وجه العدوان، والرفض القاطع للتطبيع مع الكيان الصهيوني.



وأقيمت في عدد من مديريات محافظة الحديدة، وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة، تنديداً بجرائم العدوان الأمريكي السعودي، تحت عنوان "أمريكا مصدر الشر والفساد وسبب معاناة الشعب اليمني وكل شعوب العالم".



وأدان المشاركون في الوقفات، جرائم العدوان والحرب الاقتصادية بحق الشعب اليمني، لافتين إلى أن هذه الجرائم لن تنال من صمود وثبات الشعب اليمني بل تزيده قوة وصلابة في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر.



الى ذلك، نُظمت بمديريات محافظة صنعاء عقب صلاة الجمعة، وقفات احتجاجية للتنديد باستمرار العدوان والحصار.



وأكد المشاركون في الوقفات استمرار الصمود والثبات والوقوف إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية حتى تحقيق النصر المؤزر.



وباركت البيانات الصادرة عن الوقفات، انتصارات الجيش واللجان الشعبية في جبهة مأرب ومختلف الجبهات، مؤكدة أهمية تعزيز الاصطفاف والوقوف صفاً واحداً في مواجهة العدوان وتصعيده والاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره والمضي في طريق الحرية والعزة والكرامة.



كما أكدت البيانات، استمرار الصمود والوقوف في وجه الطغيان الأمريكي والإسرائيلي، والرفض القاطع للتطبيع الذي يروج له الخونة والعملاء مع الكيان الصهيوني.