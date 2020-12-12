الصفحة الرئيسية
0
السبت 12 كانون الأول 2020 ساعة 10:10

اليمن.. وقفات احتجاجية في صنعاء والحديدة تنديدا باستمرار العدوان

اليمن.. وقفات احتجاجية في صنعاء والحديدة تنديدا باستمرار العدوان
نظم أبناء الشعب اليمني في مختلف مديريات محافظة الحديدة والعاصمة صنعاء، وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة، تنديداً بجرائم تحالف العدوان وتصعيده، وتأكيدا على استمرار الصمود والوقوف في وجه العدوان، والرفض القاطع للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأقيمت في عدد من مديريات محافظة الحديدة، وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة، تنديداً بجرائم العدوان الأمريكي السعودي، تحت عنوان "أمريكا مصدر الشر والفساد وسبب معاناة الشعب اليمني وكل شعوب العالم".

وأدان المشاركون في الوقفات، جرائم العدوان والحرب الاقتصادية بحق الشعب اليمني، لافتين إلى أن هذه الجرائم لن تنال من صمود وثبات الشعب اليمني بل تزيده قوة وصلابة في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر.

الى ذلك، نُظمت بمديريات محافظة صنعاء عقب صلاة الجمعة، وقفات احتجاجية للتنديد باستمرار العدوان والحصار.

وأكد المشاركون في الوقفات استمرار الصمود والثبات والوقوف إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية حتى تحقيق النصر المؤزر.

وباركت البيانات الصادرة عن الوقفات، انتصارات الجيش واللجان الشعبية في جبهة مأرب ومختلف الجبهات، مؤكدة أهمية تعزيز الاصطفاف والوقوف صفاً واحداً في مواجهة العدوان وتصعيده والاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره والمضي في طريق الحرية والعزة والكرامة.

كما أكدت البيانات، استمرار الصمود والوقوف في وجه الطغيان الأمريكي والإسرائيلي، والرفض القاطع للتطبيع الذي يروج له الخونة والعملاء مع الكيان الصهيوني.
رقم : 903219
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ديختر المرشح الأكثر دموية ليكون سفير ‘‘اسرائيل‘‘ في الإمارات
ديختر المرشح الأكثر دموية ليكون سفير ‘‘اسرائيل‘‘ في الإمارات
الحرب الناعمة تهدد "إسرائيل".. اختراق إلكترونيّ يفضح معلومات عسكريّة وأمنيّة
الحرب الناعمة تهدد "إسرائيل".. اختراق إلكترونيّ يفضح معلومات عسكريّة وأمنيّة
12 كانون الأول 2020
ضغوط أمريكية على حركة "أنصار الله" لإنهاء الحرب في اليمن
ضغوط أمريكية على حركة "أنصار الله" لإنهاء الحرب في اليمن
12 كانون الأول 2020
كيف فتحت الامارات نافذة للصهاينة لكيّ الوعي العربي؟
كيف فتحت الامارات نافذة للصهاينة لكيّ الوعي العربي؟
12 كانون الأول 2020
في ذكرى النصر على "داعش".. سليماني والمهندس الغائبان الحاضران
في ذكرى النصر على "داعش".. سليماني والمهندس الغائبان الحاضران
12 كانون الأول 2020
ما الذي يبحث عنه قائد الجيش الهندي في السعودية والإمارات؟
ما الذي يبحث عنه قائد الجيش الهندي في السعودية والإمارات؟
11 كانون الأول 2020
عندما تسقط أقنعة تحالف العدوان وتنكشف مؤامراته
عندما تسقط أقنعة تحالف العدوان وتنكشف مؤامراته
11 كانون الأول 2020
الانتهاكات الأمريكية للسيادة العراقية..الآفاق والتحديات
الانتهاكات الأمريكية للسيادة العراقية..الآفاق والتحديات
11 كانون الأول 2020
هل تبعد المصالحة الخليجية قطر من محور الإخوان؟
هل تبعد المصالحة الخليجية قطر من محور الإخوان؟
11 كانون الأول 2020
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
10 كانون الأول 2020
رسائل نارية في ريف الرقة.. عين عيسى تعود لواجهة الاحداث
رسائل نارية في ريف الرقة.. عين عيسى تعود لواجهة الاحداث
10 كانون الأول 2020
اغلبية ‘‘الإسرائيليين‘‘ لا يثقون بزعماء أكبر حزبين!
اغلبية ‘‘الإسرائيليين‘‘ لا يثقون بزعماء أكبر حزبين!
10 كانون الأول 2020
قوات "آل سعود" تهدم مسجداً في العوامية
قوات "آل سعود" تهدم مسجداً في العوامية
10 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
نفوذ الكيان الصهيوني في الدول الأفريقية حقيقة مؤلمة
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر