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السبت 12 كانون الأول 2020 ساعة 11:39

السودان يغلق معبر أرقين الحدودي مع مصر

السودان يغلق معبر أرقين الحدودي مع مصر
قررت وزارة النقل السودانية غلق معبر أرقين الذي يربط السودان مع مصر، وذلك اعتبارا من ،أمس الجمعة، دون ذكر الأسباب.

ونص القرار الصادر عن الوزارة على وقف حركة المركبات سواء كانت مركبات خاصة أو مركبات نقل ركاب أو مركبات نقل بضائع من وإلى السودان عبر معبر أرقين الحدودي مع مصر.

وأوضحت الوزارة أن القرار جاء بناء على التوجيهات الصادرة من وزارة الداخلية. كما نوهت على المتعاملين والجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ الفوري مع أخذ كافة التدابير اللازمة لنفاذه.

وكان السودان قد قرر في أغسطس الماضي إعادة فتح المعابر الحدودية مع مصر التي تم إغلاقها بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا، وشمل القرار السوداني فتح معبري أرقين وأشكيت.
رقم : 903253
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