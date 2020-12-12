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السبت 12 كانون الأول 2020 ساعة 13:07

‘‘حماس‘‘: حالة الاندلاق من بعض الجهات للتطبيع مع الاحتلال لن تكسبهم احتراما

‘‘حماس‘‘: حالة الاندلاق من بعض الجهات للتطبيع مع الاحتلال لن تكسبهم احتراما
أكدت حركة "حماس" ،اليوم السبت، أن "حالة الاندلاق من بعض الجهات للتطبيع مع الاحتلال، لن تكسبهم احتراما، بل على العكس تماما".

وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، في "تويتر": "الإعلام الصهيوني الذي تجول في بعض العواصم العربية التي وقعت اتفاقات التطبيع، نقل رسائل وانطباعات عنصرية عن المجتمعات هناك، وفيها كثير من الازدراء"، مضيفا أن "كل مؤسسات الاحتلال مغموسة في خطاب عنصري".

واعتبرت حركة "حماس" أن اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل هو "خطيئة سياسية".

وقال قاسم ،يوم الخميس الماضي، عبر تويتر: "إن الاحتلال يستغل كل حالات التطبيع لزيادة شراسة سياسته العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني وتوسيع تغوله الاستيطاني على أرضنا".

وأكد أن "التطبيع يشجع الاحتلال على استمرار تنكره لحقوق شعبنا، ولا يخدم بالمطلق قضيتنا العادلة ولا القضايا الوطنية للدول المُطبعة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن ،أمس الخميس، أن المغرب وإسرائيل اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية.

وقال مسؤول أمريكي إن المغرب وإسرائيل اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة في إطار هذا التطبيع.
رقم : 903270
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