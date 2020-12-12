الاحتلال يعتقل عدة شبان من القدس ويقتحم مناطق متفرقة بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، عدة شبان في القدس المحتلة، في حين شنّت حملة مداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.



ففي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان بعد الاعتداء عليهم في طريق الواد.



كما اعتدت على شاب قبل اعتقاله من أمام باب الأسباط أحد بوابات المسجد الأقصى المبارك.



وقررت سلطات الاحتلال إبعاد المقدسي أحمد أبو غزالة عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة ثلاثة أشهر.



كذلك اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان في بلدة العيسوية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الغاز السام، في حين استهدف الشبان آلية عسكرية للاحتلال بزجاجات حارقة.



وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل أم ركبة في بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم، وتمركزت في المنطقة لعدة ساعات.



وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال فجرا بلدة رنتيس غربي رام الله، وجابت عددا من الشوارع في البلدة.



ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.



وصعّدت قوات الاحتلال في الأيام الأخيرة من استهداف الأسرى المحررين وطلبة الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة بالتزامن مع عودة التنسيق الأمني مع السلطة.



ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (2050) انتهاكا بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال تشرين الآخِر الماضي.



وبلغ عدد المعتقلين (417) مواطنًا، وعدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (341)، وعدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة (500)، في حين بلغت عدد مداهمات منازل المواطنين (117) مداهمة، وفق التقرير.



"أوتشا": الاحتلال هدم وصادر 52 منزلا في الضفة بأسبوعين



في السياق، قال مكتب تنسیق الشؤون الإنسانیة التابع للأمم المتحدة "أوتشا": إن سلطات الاحتلال الإسرائیلي ھدمت وصادرت 52 منزلا خلال أسبوعین بالضفة الغربیة والقدس، بذریعة غیاب التراخیص.



وأوضح المكتب في تصریح له، أن "عملیات ھدم المنازل أدت إلى تھجیر 67 شخصا وإلحاق الأضرار بنحو 860 آخرین، خلال الفترة بین 24 تشرین الثاني الماضي و7 كانون الأول الجاري".