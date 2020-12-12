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السبت 12 كانون الأول 2020 ساعة 15:04

انخفاض ملحوظ بعدد وفيات فیروس کورونا في إیران

انخفاض ملحوظ بعدد وفيات فیروس کورونا في إیران
اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم السبت ملیون و 100 الفا و818 شخصا و بوفاة 221 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 51 الف و 949 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم السبت انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 8 الاف و 201 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و100 الفا و818 شخصا ويكون 5739 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 800 الفا و 853 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 221 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 51 الف و 949 شخصا.

وکما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ستة ملايين و 657 الفا و 974 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.
رقم : 903286
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