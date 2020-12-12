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السبت 12 كانون الأول 2020 ساعة 16:36

الخزعلي يكشف من الذي افشل المشروع الاسرائيلي – الامريكي – الاماراتي

الخزعلي يكشف من الذي افشل المشروع الاسرائيلي – الامريكي – الاماراتي
كشف الشيخ قيس الخزعلي الامين العام لعصائب اهل الحق ان هناك شخصا عراقيا كان له الدور الابرز في افشال المشروع "الاسرائيلي – الامريكي – الاماراتي" في العراق.

واعتبر الامين العام لعصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، جريمة ساحة الوثبة، انها مست ضمير الإنسان العراقي وجعلته يستشعر الخطر الكبير وراء حالة العنف والانفلات الامني والفوضى التي كان يريدها المشروع الاسرائيلي الامريكي الاماراتي لتحقيق اهدافه .

وقال الشيخ الامين في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ما هو نصه : الرحمة والمغفرة لروح الصبي المظلوم هيثم البطاط في ذكراه السنوية الاولى التي كشفت طريقة قتله الوحشية امام مرأى ومسمع المئات وأضعافهم الذين كانوا يتابعون فرحين هذه الجريمة في مواقع التواصل الاجتماعي وعشرات الناشطين والإعلاميين الذين كانوا يدعون للحرية الإنسانية، الوجه الوحشي الذي كان يمثل حقيقة عدد كبير من (المتظاهرين) الذين كانوا يدعون ويتسترون بشعارات السلمية والمطالبة بحقوق الإنسان وهي منهم براء.

هذه الحادثة التي مست ضمير الإنسان العراقي وجعلته يستشعر الخطر الكبير وراء حالة العنف والانفلات الامني والفوضى التي كان يريدها المشروع الاسرائيلي الامريكي الاماراتي لتحقيق اهدافه التي نجح للاسف الشديد في تحقيق قسم منها ولكن دماء هذا الصبي البريء افشلت هذا المشروع من تحقيق كامل اهدافه التي اراد تحقيقها من خلال استغلال المطالب الحقة لابناء الشعب العراقي الذي عانى ولا يزال يعاني من نفس النظام السياسي الذي اوجدته الولايات المتحدة الامريكية واستقدمت ودعمت الكثير من رموزه وقادته بعد احتلال العراق.

جريمة ساحة الوثبة وكما هي جريمة سيارة إسعاف محافظة ميسان يجب اخذ العبر واستخلاص الدروس منها ويجب ان لا نسمح بتكرارها مرة اخرى.
رقم : 903293
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