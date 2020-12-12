الرئيس روحاني: للالتزام الجاد بالتوصيات الصحية للوقاية من كورونا

دعا رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني المواطنين لمواصلة الالتزام الجاد بالتوصيات الصحية الخاصة بالوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بغية الحيلولة دون بلوغ المرض الذروة من جديد.



وخلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، قال روحاني، شهدنا في الأسابيع الأخيرة اتجاهاً متزايداً في عدد الاصابات بكورونا، لكن مع الإجراءات التي اتخذت منذ نوفمبر و تستمر حتى اليوم نشهد ان عدد الاصابات بهذا المرض أخذ في التراجع في الغالبية العظمى من المحافظات.



و إشار روحاني إلى أن هناك 12 مدينة مصنفة ضمن اللون الأحمر وباقي المدن اصبحت ضمن اللونين البرتقالي والأصفر.



ونوه روحاني إلى أبعاد كورونا المختلفة، قائلا، ان هذا المرض القى بظلاله على المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعديد من القضايا الأخرى، وانعكس سلبا على النمو الاقتصادي العالمي .



واضاف، كان لكورونا تأثير كبير على بعض القضايا مثل السياحة ‌ والرياضة والقضايا الثقافية و‌ التعليم ، وهو حدث غريب وفريد ​​من نوعه في القرن الحاضر مما يستدعي ان نكون حذرين لأن القضية ليست فقط الصحة بل طالت الاقتصاد ، والثقافة ، وحياة الناس ، والقضايا الاجتماعية ، ويجب علينا الاهتمام بكل هذه الأشياء.



وحول لقاح كورونا والإجراءات المتخذة بهذا الشأن، قال: أؤكد أنه تم اتخاذ ومتابعة أي إجراء لازم للقاح كورونا حيث يتم العمل على انتاجه في الداخل ، والحكومة مستعدة لتقديم أي مساعدة للشركات المعرفية.



وأضاف، أصدرت الأوامر للقيام بإعداد لقاح معتمد من وزارة الصحة على الفور واستخدامه للطاقم الطبي والأشخاص المعرضين لخطر كبير.