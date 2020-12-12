إصابة مواطنين وأضرار مادية بقصف سعودي على صعدة اليمنية

أصيب مواطنان يمنيان، اليوم السبت، بقصف سعودي على مديرية باقم الحدودية بمحافظة صعدة.



وأفادت "المسيرة نت" بتعرض سوق منطقة القهر بمديرية باقم الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة.



وكان قد أصيب مواطن، أمس الجمعة، بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة.



يأتي ذلك في سياق الاعتداءات والجرائم اليومية التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي بحق الشعب اليمني منذ ست سنوات والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين في ظل صمت دولي مخزي.