?>?> انطلاق الصفحة الرابعة لعمليات "الوعد الصادق" في البصرة - اسلام تايمز
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السبت 12 كانون الأول 2020 ساعة 17:01

انطلاق الصفحة الرابعة لعمليات "الوعد الصادق" في البصرة

انطلاق الصفحة الرابعة لعمليات "الوعد الصادق" في البصرة
اعلنت قيادة عمليات البصرة يوم السبت عن المباشرة بتنفيذ عملية "الوعد الصادق" المرحلة الثالثة الصفحة الرابعة لملاحقة المطلوبين ومصادرة السلاح المنفلت.

واوضحت القيادة في بيان لها ان العملية تجري على محورين: الأول هو المحور الشمالي من خلال لمش أ ٣٦ ومديرية شرطة البصرة ولواء القوة الضاربة والوكالات الأمنية والاستخبارية وهيئة الحشد الشعبي لغرض مداهمة وتفتيش المناطق الشمالية في البصرة.

واضاف البيان ان المحور الثاني هو المحور الجنوبي من خلال قيادة القوة البحرية وقيادة حرس الحدود المنطقة/٤ قيادة عمليات البصرة والوكالات الأمنية والاستخبارية وهيئة الحشد الشعبي وأقسام مديرية شرطة البصرة لمداهمة وتفتيش المناطق الشمالية في البصرة.

وتابع البيان ان الغرض من العملية القاء القبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة لتحقيق الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية في محافظة البصرة.

وتشن القوات الأمنية عمليات تفتيش واسعة النطاق باسم "الوعد الصادق" لمصادرة الأسلحة غير المرخصة واعتقال المطلوبين للقضاء العراقي.
رقم : 903304
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