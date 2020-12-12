وقفة احتجاجية لشركة النفط اليمنية تندد باستمرار احتجاز السفن

نظمت شركة النفط اليمنية، وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، تنديدا باستمرار احتجاز تحالف العدوان السعودي - الإماراتي لسفن المشتقات النفطية.



ونظمت الوقفة الإحتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء تحت شعار " الأمم المتحدة: حياد عن المبادئ الإنسانية وانحياز للقرصنة الدولية" للتنديد باستمرار احتجاز تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية.



وطالب البيان الصادر ، بإطلاق كافة سفن المشتقات النفطية المحتجزة وضمان عدم احتجاز السفن مستقبلا.



وندد بالانحياز الواضح للأمم المتحدة للقرصنة البحرية التي تمارسها دول العدوان على احتياجات الشعب اليمني الضرورية من المشتقات النفطية.



وأشار إلى أن ذلك يعتبر مخالفة لاتفاق ستوكهولم الذي أكد على الدور القيادي للأمم المتحدة في دعم الإدارة وعمليات التفتيش للمؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وتعزيز آلية الأمم المتحدة والتفتيش في هذه الموانئ.



وأكدت الشركة، تعمد تحالف العدوان في مضاعفة معاناة الشعب اليمني من خلال استمراره في احتجاز سفن المشتقات النفطية، حيث بلغت مدة احتجاز تلك السفن والقرصنة عليها أكثر من 250 يوم.



ولفت البيان إلى أن الشركة خلال تلك الفترة قامت وانطلاقا من مسئوليتها الوطنية والأخلاقية بتقديم أقصى خدماتها للمواطنين والقطاعات الخدمية في ظروف تعتبر الأصعب في تاريخها وتدني مستويات مخزونها الذي وصل لأول مرة إلى مرحلة النفاد، فضلا عن دور الشركة في استمرار إدارة الأزمة بكفاءة عالية وتوزيع الكميات المفرج عنها والعمل على وصولها إلى أكبر نسبة من المستفيدين ضمانا لاستمرار أنشطة القطاعات الحيوية والخدمية .



وطالب البيان أحرار العالم بالوقوف مع مظلومية الشعب اليمني والضغط على هذه المنظمة لتغيير موقفها المخزي والمشين تجاه معاناة الشعب اليمني جراء استمرار العدوان وتشديد الحصار القاتل.



كما جدد البيان المطالبة بتحييد شركة النفط اليمنية ومنشآتها ومحطاتها ومحطات وكلائها من الاستهداف الممنهج لتحالف العدوان، والتنديد بالصمت الأممي وتغاضي الأمم المتحدة أمام ما يجري من احتجاز السفن النفطية من قبل تحالف العدوان .