قال وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله: حكومة حسان دياب كانت تكافح الفساد
لفت وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله في حديث تلفزيوني الى أن تقرير fbi يقول انه فقط خمسمائة طن انتفجرو اين الألفين وسبعمائة طن، مضيفا: "أؤمن أن الادعاء على حسان دياب ما كان يجب أن بحصل وهذا الموقف دخل البلد في مكان ما يجب أن يدخل فيه".
واشار الى أنه لم يكن هدف حسان دياب الاحتماء بموقع رئاسة الحكومة، مؤكدا أن حسان دياب بعيد عن الطائفية، وكل تعامله في الحكومة لم يكن بنفس طائفي ولم يفرق في أي يوم بين السني والشيعي ولا المسيحي أو الدرزي".
وشدد على أن "حكومة حسان دياب كانت تكافح الفساد"، لافتا الى أننا "لن نطلق التهم جزافاً"، مؤكدا أن "هذا المخاض ضروري ويجب أن يدرك الناس أنه لا يمكن أن يصوتوا كما كانوا يصوتون سابقاً".