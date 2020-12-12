قال وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله: حكومة حسان دياب كانت تكافح الفساد



لفت وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال ​عماد حب الله​ في حديث تلفزيوني الى أن ​تقرير​ fbi يقول انه فقط خمسمائة طن انتفجرو اين الألفين وسبعمائة طن، مضيفا: "أؤمن أن الادعاء على ​حسان دياب​ ما كان يجب أن بحصل وهذا الموقف دخل البلد في مكان ما يجب أن يدخل فيه".



واشار الى أنه لم يكن هدف حسان دياب الاحتماء بموقع ​رئاسة الحكومة​، مؤكدا أن حسان دياب بعيد عن الطائفية، وكل تعامله في الحكومة لم يكن بنفس طائفي ولم يفرق في أي يوم بين السني والشيعي ولا المسيحي أو الدرزي".



وشدد على أن "​حكومة حسان دياب​ كانت تكافح ​الفساد​"، لافتا الى أننا "لن نطلق التهم جزافاً"، مؤكدا أن "هذا المخاض ضروري ويجب أن يدرك الناس أنه لا يمكن أن يصوتوا كما كانوا يصوتون سابقاً".