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السبت 12 كانون الأول 2020 ساعة 19:01
بعد ان ادانته التطبيع المغربي..

تحالف القوى الفلسطينية يدعو الشعوب العربية لاسقاط اتفاقيات التطبيع

تحالف القوى الفلسطينية يدعو الشعوب العربية لاسقاط اتفاقيات التطبيع
أدان "تحالف القوى الفلسطينية" اقدام النظام المغربي على اعلان تطبيع العلاقات مع الكيان الاسرائيلي، معتبرا انها طعنة غدر تضاف إلى الطعنات التي تلقاها شعب فلسطين مؤخرا من الإمارات والبحرين والسودان، ومكافأة للكيان المحتل على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وفيما يلي بيان التحالف في هذا الخصوص:

إن تحالف القوى الفلسطينية يعتبر الخطوة التي أقدم عليها النظام المغربي العميل تأتي في سياق الانصياع للمشروع الأمريكي المعادي للأمة العربية والإسلامية، واعترافاً بمشروعية الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، وذاك يخالف تاريخ الشعب المغربي النضالي ضد الاستعمار الصهيوني منذ الغزوة الصهيونية لبلادنا، ومكافأة للعدو على جرائمه بحق شعبنا وأمتنا، وإمعاناً في خيانة الأنظمة المطبعة لإرادة شعوبها الحية والمقاومة.

إننا في تحالف القوى الفلسطينية نعتبر تلك الخطوة التي قام بها النظام المغربي وباقي الجوقة العربية من المطبعين مع الكيان الصهيوني لا تمثل الشعب العربي الأصيل الذي مازال يعتبر أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لأمته الذي يعمل من أجلها وفي خدمتها حتى تحرير الأرض العربية وعودة الشعب الفلسطيني إلى دياره.

إن تلك الخطوة التي أقدم عليها النظام المغربي العميل لا يمكن لها أن تؤثر على نضال شعبنا الفلسطيني، ولا حتى كل الأنظمة العربية التي طبعت مع الكيان الصهيوني أو التي سوف تطبع، لأن شعبنا أسقط العديد من تلك الصفقات والاتفاقيات، والذي سوف يسقط هذه المشاريع في القادم من الأيام، لأنه سوف يبقى يقاتل العدو الصهيوني إلى أن يتم تحرير الأرض الفلسطينية وتحقيق العودة.

إن تحالف القوى الفلسطينية يهيب بالشعب المغربي الأصيل وبكافة الشعوب العربية الحية وبقواه الوطنية العمل على إسقاط تلك الاتفاقيات التي لا تعبر عن إرادته الحرة، وإننا نملك الثقة بأن شعبنا العربي سوف يسقط كل تلك المهازل، لأننا أصحاب حق، والحق لا يمكن أن يضيع مادامت الشعوب تطالب به.

11/12/2020

تحالف القوى الفلسطينية
رقم : 903329
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