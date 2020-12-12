ايران تحيي ذكرى شهداء مجزرة زاريا

واقيم هذا المؤتمر بتنظيم لجنة احياء الذكرى السنوية الخامسة لشهداء مجزرة زاريا في نيجيريا وبالتعاون مع المجمع العالمي لأهل البيت(ع)، والمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية، وجامعة المصطفى العالمية، والعتبة الرضوية المقدسة.



وشارك في هذا المؤتمر الافتراضي كل من الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) "آية الله رضا رمضاني"، والأمين العام للعتبة الرضوية المقدسة "الشيخ أحمد مروي"، ومدير الحوزات العلمية في إيران "آية الله علي رضا أعرافي"، وممثل محافظة خوزستان في مجلس خبراء القيادة في إيران "آية الله عباس الكعبي"، والأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية "الشيخ حميد شهرياري"، وممثل آية الله الشيخ عيسى قاسم في إيران "الشيخ عبدالله الدقاق"، ورئيس الجمعية الإسلامية لحقوق الإنسان الإسلامية في بريطانيا "الدكتور مسعود شجرة"، والمدير العام للشؤون الدولية بالبرلمان الايراني "حسين أمير عبد اللهيان".



وفي كلمة له قال اية الله اعرافي مدير الحوزات العلمية في ايران ان "الصحوة الاسلامية في السنوات الاخيرة وجدناها في دول عديدة وظهرت بأشكال مختلفة، وان الاعداء يريدون توجيه مختلف الاتهامات للحركة الاسلامية في نيجيريا وتشويه صورتها وسمعتها".



واضاف اية الله اعرافي: "المستكبرون عندما لم يتمكنوا من تحريف النهضة بنيجيريا قاموا بممارسة مختلف الضغوط عليها كما حصل بالنسبة للثورة الاسلامية، وان الثورة الاسلامية الايرانية وفي ظل مختلف الضغوط لقوى الاستكبار تواصل تقدمها في مختلف الميادين، والمستكبرون يحاولون كبت الحركة الاسلامية في نيجيريا التي تعتبر حركة خالصة بمختلف الاساليب.



وفي سياق متصل فقد اشاد المشاركون في المؤتمر بالدور البطولي لشهداء الحركة الاسلامية الذي تجاوز عددهم اكثر من الف وسبعمئة شهيد بينهم نساء واطفال خلال المجزرة التي ارتكبتها القوى الامنية النيجيرية بحقهم في مدينة زاريا، اثناء محاولتها دهم منزل الشيخ زكزاكي..



وتحدثوا عن دوره الاستثنائي، ونددوا بممارسات الحكومة في منع الاطباء من معالجته وتقديم الرعاية الصحية الفورية له، في الاعتقال رغم الجراح الخطيرة التي اصيب بها اثناء الدهم.



وفي وقت سابق كانت قد أكدت سهيلا الزكزاكي نجلة زعيم الحركة الاسلامية النيجيرية الشيخ إبراهيم الزكزاكي، تدهور صحة والديها بسبب حرمانهم من الرعاية الطبية.



وقالت نجلة الشيخ الزكزاكي ان والديها ألقي القبض عليهم وهما مجروحان وبسبب الاهمال الطبي ساءت صحتهما البدنية.



وكان قد اصيب الشيخ الزكزاكي بطلقة في عينيه ادت لفقدانه احدهما واصابة الاخرى بزرق العين والاهمال الشديد يعرضه للعمى التام.



واضافت ان والدها خلال فترة سجنه اصيب مرتان بسكتة دماغية وتسمم في الدم من الرصاص والكادميوم.



اما عن والدتها فقالت انها اصيب بـ5 رصاصات من قبل وكان لابد ان تخضع لعملية جراحية لازالة الشظايا لكن حرمت من ذلك مما يجعلها تعاني من الم شديد في بطنها.



كما انها تعاني من التهاب المفصل التنكسي وكان يجب ان تخضع لعملية تغيير مفصل الركبة منذ 3 سنوات لكن وزارة الضمان الاجتماعي لم تعطها تصريح للعلاج مما جعل فرصتها في العلاج تضيع وتستخدم حاليا كرسي متحرك.



يشار إلى أن الشيخ ابراهيم يعقوب زاكزاكي، عالم دين نيجيري، يَشغَلُ منصبَ رئيسِ الحركة الإسلامية، أفجَعتْهُ السلطاتُ بقتلِ 3 من أبنائهِ عامَ 2014 أثناءَ مشاركتِهم في مسيرةِ يومِ القدسِ العالمي. وفي العام 2015 ارتكبَ الجيشُ النيجيري مجزرةً في مدينة زاريا، خلالَ التحضير لمراسمِ ولادةِ الرسولِ الأكرم (ص) ادتْ الى استشهادِ المئات من الرجال والنساءِ والاطفال، ليُصارَ بعدَها إلى اعتقال الشيخ الزكزاكي وزوجتهِ بتهمةِ التحريض على الإرهاب ضد الدولة.