ترامب: الآلاف يتجمعون اليوم في واشنطن ضد 'سرقة الانتخابات'

غرد الرئيس الأمريكي، ترامب،: الآلاف يتجمعون اليوم في واشنطن للمطالبة بالكف عن سرقة الانتخابات لم أكن أعلم بذلك لكنني سأتابع



كما قال ترامب في تغريدة أخرى اليوم: لقد حققت فوزا كاسحا في الانتخابات لو احتسبت الأصوات القانونية وحدها



وأكد ترامب معلقا على قرار المحكمة العليا: معركتنا بدأت الآن !



ورفض المحكمة الأميركية العليا دعوى قضائية أقامتها ولاية تكساس بدعم من دونالد ترامب سعيا لإلغاء نتائج الانتخابات في أربع ولايات.



وقال ترامب عقب الرفض في تغريدة : "المحكمة العليا خذلته ولم تتحلى بالحكمة والشجاعة".