الأردن يسجل ارتفاعا ملحوظا في إصابات ووفيات كورونا

سجل الأردن اليوم السبت، 49 حالة وفاة و1816 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في ارتفاع ملحوظ لعدد الإصابات والوفيات مقارنة مع الحصيلة التي سجلت يوم أمس الجمعة.



وقالت وزارة الصحة الأردنية إن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى 257,275 حالات، أما الوفيات فبلغت 3335 حالة.



وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 112 حالة، فيما غادرت 83 حالة المستشفيات بعد شفائها.



وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 3598 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء في المملكة إلى 213,344 حالة.