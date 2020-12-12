وزير الصحة الايراني: كبحنا الموجة الثالثة والأقوى من جائحة كورونا

أعلن وزير الصحة الايراني عن كبح الموجة الثالثة من جائحة كورونا في البلاد وقال انه من خلال استمرار الإجراء الحالي سنقلل عدد الوفيات في البلاد.



وأعلن سعيد نمكي لدى وصوله إلى مطار بيرجند عن احتواء الموجة الثالثة من كورونا في البلاد وقال انه وللحمد لله ومع خلال تعاون المواطنين تمكننا أن نقول اليوم أننا كبحنا الموجة الرهيبة الثالثة من الجائحة .



وأضاف انه من خلال الاستمرار في هذه العملية سنقلص عدد الوفيات في البلاد وسيكون لنا مستقبل مشرق للغاية في مكافحة هذا الفيروس.



وبحسب الجدول المعلن ، سيفتتح الدكتور نمكي 64 مشروعا صحيا عن طريق الفيديو كونفرنس ثم يشارك في اجتماع مقر مكافحة كورونا بمحافظة خراسان الجنوبية.