الصفحة الرئيسية
0
السبت 12 كانون الأول 2020 ساعة 23:16

ايران ترصد حركة قاذفات بي52 الاميركية لحظة بلحظة

ايران ترصد حركة قاذفات بي52 الاميركية لحظة بلحظة
أكد نائب قائد مقر الدفاع الجوي في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم السبت، اننا نرصد بدقة حركات قاذفات بي52 الاميركية لحظ بلحظة على مسافات ابعد من 150 كيلومترا عن الحدود، مشددا على اننا سنرد بنيران الدفاع الجوي على أدنى اختراق لأجوائنا.

وفي حديثه خلال تفقده لمركز عمليات الدفاع الجوي، قال العميد قادر رحيم زادة: إن أجواء البلاد تعتبر من خطوطنا الحمراء، ومثلما جرب الاعداء قبل ذلك، فإن أدنى اختراق لأجواء بلادنا سيقابلها رد ناري من دفاعنا الجوي.

واشار العميد رحيم زادة الى بعض التحركات الجوية من قبل القوات الاجنبية في المنطقة، وقال: نحن نرصد كل الحركات للقوات الاقليمية والاجنبية بما فيها تحليق قاذفات بي52 على مسافة اكثر من 150 كيلومترا عن حدودنا الجوية في جنوب الخليج الفارسي، وأن مقر الدفاع الجوي الموحد يرصد حركاتها لحظة بلحظة.

ولفت الى الموقع الاستراتيجي للجمهورية الاسلامية الايرانية في المنطقة، واستمرار العداء ضد نظام الجمهورية الاسلامية، وقال: ان مقر الدفاع الجوي وفي إطار شبكة دفاعية موحدة، يرصد لحظة بلحظة تحركات انواع الطائرات بطيار او بلاطيار ويقوم بتحليلها، ومن خلال التحقق من أهداف العدو ومعرفة سلوكياته، يتم وضع خطة تتناسب مع الظروف وينفذها.

وتطرق الى رغبة بعد دول المنطقة في الاستعانة بالدول الاقليمية والاجنبية لتوفير أمنها، الامر الذي يؤدي الى سلسلة من النشاطات في محيط بلادنا بما فيها تحليق طائرات في أجواء جنوب الخليج الفارسي خارج الخطوط الملاحية الجوية، وقال: اننا مطلعون على جميع هذه التحركات في أجواء دول الجوار، ونرصدها لحظة بلحظة في مراكزنا المعلوماتية والميدانية للدفاع الجوي.

وفي الختام، أكد العميد رحيم زادة أن جاهزية مركز قيادة العمليات للدفاع الجوي في مستوى مناسب للغاية، وقال: نشعر بالاعتزاز بأن لدينا شباب شجعان وملتزمين سواء من الجيش او الحرس يمثلون السواعد القوية للدفاع الجوي للبلاد، ويؤدون مهامهم بوحدة وانسجام تامين ويضمنون استقرار الشعب الايراني وطمأنينته.
رقم : 903362
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ديختر المرشح الأكثر دموية ليكون سفير ‘‘اسرائيل‘‘ في الإمارات
ديختر المرشح الأكثر دموية ليكون سفير ‘‘اسرائيل‘‘ في الإمارات
الحرب الناعمة تهدد "إسرائيل".. اختراق إلكترونيّ يفضح معلومات عسكريّة وأمنيّة
الحرب الناعمة تهدد "إسرائيل".. اختراق إلكترونيّ يفضح معلومات عسكريّة وأمنيّة
12 كانون الأول 2020
ضغوط أمريكية على حركة "أنصار الله" لإنهاء الحرب في اليمن
ضغوط أمريكية على حركة "أنصار الله" لإنهاء الحرب في اليمن
12 كانون الأول 2020
كيف فتحت الامارات نافذة للصهاينة لكيّ الوعي العربي؟
كيف فتحت الامارات نافذة للصهاينة لكيّ الوعي العربي؟
12 كانون الأول 2020
في ذكرى النصر على "داعش".. سليماني والمهندس الغائبان الحاضران
في ذكرى النصر على "داعش".. سليماني والمهندس الغائبان الحاضران
12 كانون الأول 2020
ما الذي يبحث عنه قائد الجيش الهندي في السعودية والإمارات؟
ما الذي يبحث عنه قائد الجيش الهندي في السعودية والإمارات؟
11 كانون الأول 2020
عندما تسقط أقنعة تحالف العدوان وتنكشف مؤامراته
عندما تسقط أقنعة تحالف العدوان وتنكشف مؤامراته
11 كانون الأول 2020
الانتهاكات الأمريكية للسيادة العراقية..الآفاق والتحديات
الانتهاكات الأمريكية للسيادة العراقية..الآفاق والتحديات
11 كانون الأول 2020
هل تبعد المصالحة الخليجية قطر من محور الإخوان؟
هل تبعد المصالحة الخليجية قطر من محور الإخوان؟
11 كانون الأول 2020
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
10 كانون الأول 2020
رسائل نارية في ريف الرقة.. عين عيسى تعود لواجهة الاحداث
رسائل نارية في ريف الرقة.. عين عيسى تعود لواجهة الاحداث
10 كانون الأول 2020
اغلبية ‘‘الإسرائيليين‘‘ لا يثقون بزعماء أكبر حزبين!
اغلبية ‘‘الإسرائيليين‘‘ لا يثقون بزعماء أكبر حزبين!
10 كانون الأول 2020
قوات "آل سعود" تهدم مسجداً في العوامية
قوات "آل سعود" تهدم مسجداً في العوامية
10 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
نفوذ الكيان الصهيوني في الدول الأفريقية حقيقة مؤلمة
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر