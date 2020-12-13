العالم الاسلامي يندد بالتطبيع المغربي مع العدو الصهيوني





واوضحت الجماعة ان إعلان التطبيع خطوة غير محسوبة العواقب. واكدت رفضها مقايضة أي شبر من فلسطين مقابل الاعتراف بسيادة المغرب على اراضيها في الصحراء المغربية. داعية الشعب وقواه الحية إلى رفض الإعلان والتصدي له.



ومن جانبه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اكد في بيان، رفضه وادانته للخطوة التطبيعية. وأضاف أن الشارع المغربي يؤكد للشعب الفلسطيني، مواقفه المناهضة لكل أشكال الاحتلال والاغتصاب والعدوان والإجرام، التي يمارسها ويتمادى فيها الكيان الصهيوني.



واوضح ان المبادرات التطبيعية، لا تزيد كيان الاحتلال إلا تعنتا واستكبارا وعدوانا، مشددا على بطلان كل اعتراف بدولة الاحتلال، أو بشيء من اغتصابها لأرض فلسطين وحقوق شعبها.



بدوره ائتلاف الرابع عشر من فبراير في البحرين، دان الخطوة التطبيعية ومقاضية سيادة المغرب على الصحراء الغربية بالقدس الشريف.



وأسف الائتلاف على جعل فلسطين عرضا رخيصا في سوق النخاسة الاميركية، مؤكدا بأن مسلسل التطبيع مع الاحتلال يعمق جرح فلسطين، ودعا الائتلاف الشعب المغربي لرفض هذه الخطوة المشينة وغير المسبوقة من حكومتهم.



من جهته رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، اكد ان بلاده مستهدفة من جهات خارجية، وان كيان الاحتلال على حدودها.



فيما اعتبرت الخارجية الجزائرية الاعتراف الاميركي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية لا أثر قانوني له، ويتعارض مع القرارات الأممية ويقوض جهود خفض التصعيد.



واضافت ان موقفها من الصحراء الغربية يستند إلى الشرعية الأممية وضد منطق القوة والصفقات المشبوهة.



وبدورها أدانت أحزاب اللقاء المشترك اليمنية، تطبيع النظام المغربي مع العدو الصهيوني، واعتبرته خيانة واضحة وطعنة جديدة في ظهر القضية الفلسطينية.



وقالت أحزاب المشترك في بيان، "إن ما قامت به حكومة المملكة المغربية من هرولة وتماهي مع العدو الصهيوني ليس بغريب وقد سبقتها في ذلك الإمارات والبحرين والسودان في عمل خبيث وممنهج يستهدف القضية الفلسطينية بامتياز وبرعاية مباشرة من أمريكا".



وأضاف البيان أن ما تسمى باتفاقات السلام مع "إسرائيل" لا تخدم المطبعين الجدد بشيء بقدر ما تخدم العدو الصهيوني.



وجدد البيان التأكيد على الرفض القاطع لكل أشكال التطبيع والعلاقات مع كيان العدو الصهيوني كون ذلك خيانة لقضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني المظلوم في العيش الكريم على أرضه المغتصبة.