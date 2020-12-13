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الأحد 13 كانون الأول 2020 ساعة 18:23

العميد حاتمي: لجنة الامن القومي وافقت على تعزيز البنية الدفاعية

العميد حاتمي: لجنة الامن القومي وافقت على تعزيز البنية الدفاعية
قال وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة العميد امير حاتمي ان لجنة الامن القومي بالبرلمان الايراني وافقت على مقترحات بشأن تعزيز البنية الدفاعية.

وفي تصريح له على هامش اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي اليوم الاحد، قال وزير الدفاع : كانت اللجنة البرلمانية للأمن القومي والسياسة الخارجية دوما داعماً قوياً للدفاع عن القوات المسلحة، وكما في السنوات السابقة وبعد تقديم مشروع قانون الموازنة، عقدت اجتماعاً قدمت فيه توضيحات عن الخطوط العامة في الموازنة العامة.

واضاف: بعض القضايا في هذا المجال تحتاج الى مزيد من الاهتمام من لجنة الأمن القومي وهو ما ذكرناه في هذا الاجتماع، وتحدثنا مع النواب في شكل مقترحات واضحة، خاصة في مجال تعزيز البنية الدفاعية، وطُرحت المقترحات للتصويت، حيث تمت الموافقة عليها بالأغلبية، وتم ارسال هذه المقترحات إلى اللجنة البرلمانية الخاصة بالميزانية.
رقم : 903493
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