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الاثنين 14 كانون الأول 2020 ساعة 09:16

125 إصابة جديدة بكورونا في سوريا

125 إصابة جديدة بكورونا في سوريا
سجلت وزارة الصحة السورية، امس الاحد، اصابة 125 حالة جديدة بفيروس كورونا.

كما اعلنت الوزارة شفاء 57 حالة ووفاة 12 من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا بلغت حتى الآن 9166 شفيت منها 4376 حالة وتوفيت 518.

وكشف وزير صحة سوريا حسن غباش، أن هناك الآن تنسيقا بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية من خلال المنصة الدولية المعنية بتوزيع الدواء لحصول سوريا على لقاح كورونا وعندما يصبح متوافر ستكون سوريا في مقدمة دول الجوار التي توفره لمواطنيها.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.
رقم : 903581
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