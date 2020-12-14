ايران تنتج سيارة 'اكسجين' الوطنية الصديقة للبيئة

انتجت ايران سيارة "اكسجين" التي تتميز بان 80 بالمئة من اجزائها وطنية الصنع ومن المقرر ان تدخل هذه السيارة الصديقة للبيئة مرحلة الانتاج الواسع قريبا.



وافاد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية بان انتاج سيارة اكسجين يجري وفق استراتيجية لجنة تنمية التقنيات الفضائية وبدعم من شركة جنوب لصناعة السيارت حيث تم تامين 80 بالمئة من اجزائها وطنيا وسيدخل الانتاج قريبا مرحلة الانتاج الواسع .



وقال ان برمجيات ونظام البطارية للسيارة محلية الصنع بشكل كامل وجرى تصميمها وانتاجها من قبل المهندسين الايرانيين وان السياره هي كهربائية تماما وذكية وقد طوت مراحل التصميم وانتاج نموذج وسيجري قريبا ازاحة الستار عن هذه السيارة قريبا.



وبامكان سيارة اكسجين قطع مسافة 220 كيلومتر في كل مرة شحن وتصل سرعتها الى 85 كيلومتر بالساعة وبالامكان حسب الطلب زيادة سرعتها الى 110 كيلومتر والمسافة التي تقطعها بكل شحن الى 300 كيلومتر ويقدر عمر بطارية السيارة بثمانية سنوات .



ويصل سعر هذه السيارة الصديقة للبيئة ثمانية الاف وخمسمئة دولار وهي ارخص سيارة كهربائية .