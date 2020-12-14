انفجار في ناقلة نفط بميناء جدة السعودي

نقلت وكالة الأسوشيتد برس عن مصدر ملاحي، أن انفجارا وقع صباح اليوم الاثنين في ناقلة نفط بميناء جدة السعودي نتيجة إصابتها من مصدر خارجي.



ونقلت الوكالة عن شركة شحن بريطانية تدعى "بي دبليو" أن السفينة "بي دبليو راين" التي ترفع علم سنغافورة شهدت هروب جميع البحارة البالغ عددهم 22 بحارا دون إصابات، محذرة من احتمال تسرب بعض النفط من موقع الانفجار.



ولم تعلق السلطات السعودية على الانفجار الذي ضرب ميناء ومركز توزيع مهمين لتجارة النفط.



وفي الخامس والعشرين من الشهر الماضي، تعرّضت ناقلة نفط يونانية لانفجار في ميناء "الشقيق" السعودي على البحر الأحمر مما أسفر عن أضرار مادية.