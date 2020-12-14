الصحة العراقية تكشف حقيقة فاعلية لقاح كورونا

افاد المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، الدكتور سيف البدر، عن اسباب تراجع عدد الاصابات وتوقعات الوزارة حول فاعلية لقاح كورونا.



وقال البدر، ان ما يسجله الموقف الوبائي اليومي، من تراجع في اعداد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا، اتى كسبب اول بعد تراكم الخبرة في التعامل مع جائحة كورونا من قبل ملاكات وزارة الصحة.



واضاف ذاكراً 3 أسباب اخرى كما ان تطور اساليب وامكانيات الكشف عن الوباء بشكل مبكر، وزيادة عدد الفحوصات، وتوفر اعداد كافية من الاسرة للمصابين، ساهم بشكل كبير في احتواء الفيروس.



وتابع ان ما تعمل عليه الصحة وفق الاشياء التي ذكرت، ومع التطور المستمر في الخبرة والامكانات، سيسهم في عودة الحياة الى طبيعتها، مشيرا الى ان استخدام اللقاح ايضاً سيساهم بمواجهة فيروس كورونا ويحد من قدرته.



وبين ان الحديث عن القضاء على الفيروس من خلال اللقاحات امر سابق لاوانه، والدليل ان العالم لم يسيطر على شلل الاطفال حتى الآن.



ويشهد العراق منذ أسابيع انخفاضا في الإصابات بعد أن وصل قبل أشهر للذروة بتسجيل أكثر من 5500 إصابة يوميا، لينخفض معدل الإصابات خلال الأيام الماضية إلى حوالي الربع.



واعلنت وزارة الصحة، الاحد، تسجيل 1012 اصابة فقط، و14 حالة وفاة، في انخفاض لافت في ظل تصاعد اصابات كورونا في العديد من الدول حول العالم ومنها دول مجاورة.